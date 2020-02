Hockey: les Pétroliers du Nord s'en tirent bien face à Sorel-Tracy

Les Pétroliers du Nord étaient du côté de Sorel-Tracy hier soir afin de reprendre un match qui avait été annulé la semaine dernière. C’est une formation privée des services de Pierre-Luc-Létourneau-Leblond, Patrick Bordeleau ainsi que Loïk Leduc qui prenait la route du Survenant. Les Lavallois l'ont emporté 4 à 2 face aux Éperviers.

Les Pétroliers avaient remporté deux victoires face à L’Assurancia de Thetford-Mines la semaine dernière et se préparaient hier à une fin de semaine de 3 parties. Pour l’occasion, une importante délégation d’irréductibles partisans lavallois avaient fait le trajet vers Sorel afin d’appuyer les leurs et ils ne furent pas déçus puisque les Pétroliers du Nord l’ont emporté au compte de 4 à 2.

Après 4 minutes de jeu, les locaux prenaient l’avance alors que Marc-André Huot se trouvait seul devant Francis Leclerc. Un peu plus de quatre minutes plus tard, Sasha Pukulok recevait une passe de François Ouimet et décochait un puissant tir que Gabryel Paquin-Boudreault faisait dévier derrière Marc-Antoine Gélinas. En fin d’engagement, alors que Maxime Macenauer prenait place au banc des pénalités, Nicolas Poulin inscrivait son 22 ième filet de la présente campagne procurant alors l’avance aux siens.

À mi-chemin du second engagement, les locaux créaient toutefois l’égalité lors d’un mauvais changement des Pétroliers du Nord.

Sauvés par le tir de Pokulok

Dominés 15-12 au chapitre des tirs lors du second engagement, les Pétroliers du Nord reprenaient du poil de la bête lors du troisième engagement alors qu’ils n’accordaient que très peu de tirs en début de période. Les deux équipes bénéficiaient de très bonnes chances de marquer. On dit toutefois que les bonnes équipes trouvent toujours le moyen de gagner et même si ce ne fut pas la meilleure partie que Pétroliers ont disputé, ils ont à nouveau trouvé le moyen de se sauver avec la victoire dans les derniers instants.

Alors qu’il ne restait que 2:18 minutes au troisième vingt, les Pétroliers du Nord, qui bénéficiaient d’une rare supériorité numérique dans ce match, ont fait mouche lorsque Sasha Pokulok décochait un tir foudroyant de la ligne bleue qui trompait Gélinas. Bouchard et Daoust récoltaient des mentions d’aide sur le but, le 18e de Sasha, meneur au classement des marqueurs. Francis Desrosiers fermait les émissions, marquant dans une cage déserte au profit d’un sixième attaquant.

Les Pétroliers enregistrent leur troisième victoire consécutive et portent leur total de points à 41. Une fois de plus, les hommes de Pierre Pelletier ont fait preuve de beaucoup de caractère en allant chercher cette victoire sur la patinoire des Éperviers. Francis Leclerc s’est mérité la première étoile de la rencontre repoussant 32 des 34 tirs dirigés vers lui maintenant un pourcentage d’arrêts de 0.941.

Les Pétroliers n’auront pas le temps de chômer puisqu’ils prennent la route de Rivière-du-Loup ce midi. L'équipe reviendra au Colisée disputer la victoire aux Marquis de Jonquière ce dimanche.