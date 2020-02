Le Mois de l'Histoire des Noirs s'achève en gala ce samedi

Le Gala de clôture du Mois de l’Histoire des Noirs à Laval aura lieu ce samedi 29 février, au Centre Communautaire de Lausanne, de 18 h à 20 h 30. À cette occasion avec plus d’une centaine de conviés, Jocelyne Frédéric-Gauthier est l’invitée d’honneur du gala.

Conseillère municipale d’Auteuil et unique élue d’origine haïtienne à Laval, c’est en avril 2019, lors du conseil municipal, que Mme Frédéric-Gauthier a fait adopter à l’unanimité plusieurs propositions, dont une pour déclarer février comme le mois de l’Histoire des Noirs à Laval, et une autre pour reconnaitre la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.



Le Mois de l’Histoire des Noirs à Laval fut initié par la citoyenne de Chomedey, Althea Seaman (1938-2013), fondatrice de l’Association de la Communauté Noire de Laval. L’organisme réalisait des expositions, spectacles et défilés de mode à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs à Laval. Depuis son décès, c’est le Centre Communautaire le Coumbite de Laval, dirigé par Michel Josfère, qui a pris la relève, avec l’aide de nombreux partenaires du milieu communautaire lavallois. La mission du Centre Coumbite de Laval est de soutenir les familles, particulièrement celles issues de la communauté haïtienne et de favoriser leur épanouissement dans leur démarche d’intégration sociale à Laval.

C’est la deuxième année que Femmes en Emploi, un organisme situé à Auteuil œuvrant pour l’intégration socioprofessionnelle des femmes lavalloises principalement immigrantes, collabore avec le Centre Coumbite à l’édification du Gala de clôture du Mois de l’Histoire des Noirs à Laval. Une soirée à teneur hautement humaine s’annonce, pour honorer des afro-descendantes avec des artistes issus de la diversité. Une programmation riche et variée est spécialement concoctée pour rappeler que longtemps, l’histoire des noirs fut méconnue, inconnue, et parfois même, déniée, mais qu’elle mérite d’être rétablie !

Source: Dorcas Destinoble, Directrice générale de Femmes en Emploi.