La Ville de Laval annule ou reporte plusieurs événements et certaines activités

En raison de la crise actuelle, la Ville de Laval a décidé de reporter ou d’annuler des événements et activités prévus à son calendrier.

La période d’inscription aux camps de jour municipaux, qui devait débuter le 8 avril, est reportée pour une période indéterminée. L’offre de services des camps de jour sera réévaluée en fonction de l’évolution de la situation.

L’attribution des places aux enfants inscrits au Campgourou et au Volet intégration est également suspendue pour une période indéterminée. Les parents seront avisés par courriel lorsque la démarche reprendra.

Annulation de la Grande Fête des pompiers

Après plus de 13 ans à organiser l’événement, c’est avec regret que la Ville de Laval a décidé d’annuler la traditionnelle Grande Fête des pompiers, qui devait avoir lieu au début du mois de juin.

Annulation de la Course des pompiers

L’édition 2020 de la Course des pompiers est annulée. Tous les coureurs recevront un message en lien avec le remboursement de leurs frais d’inscription. La Ville contacte actuellement les partenaires et les bénévoles pour les informer. Pour plus d’information : coursedespompiers.org.

Adaptation des services des Bibliothèques de Laval

Les résidents de Laval peuvent désormais s’abonner à leur bibliothèque à distance. La Ville a aussi suspendu les frais de retard et bonifié le prêt de livres numériques, qui passe de cinq à dix documents. Pour toute question en lien avec les bibliothèques, et pour découvrir les ressources pour les enfants, consultez la page Facebook Bibliothèques de Laval : https://bit.ly/2wokoFb

Report de la Bibliovente

La Bibliovente, qui se tient normalement début du mois de mai et qui attire près de 3000 personnes, est reportée à une date indéterminée.

Annulation des activités de consultations publiques

Toutes les activités de consultation publique sont annulées pour une période indéterminée.

Rappels importants

Pour toute question concernant leur état de santé, les citoyens sont invités à téléphoner sans frais à la ligne dédiée à la COVID-19 au 1 877 644-4545, ou à visiter le site Internet du gouvernement du Québec à quebec.ca/coronavirus

Des décisions quotidiennes sont prises par nos équipes, de façon à s’adapter à l’évolution de la situation. Pour les dernières mises à jour sur la situation à Laval, visitez le site Internet de la Ville à : pandemie.laval.ca