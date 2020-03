Un nouvel aménagement paysager, qu’est-ce que ça implique?

Vous souhaitez donner un nouvel éclat à votre propriété par l’entremise d’un aménagement paysager et vous ne savez pas par où commencer? Voici les facteurs que vous devriez prendre en compte et les éléments à ne pas négliger avant de vous lancer dans cet important projet.

Les objectifs

Vous devez d’abord vous fixer des objectifs en fonction de vos goûts, vos idées et du temps que vous pourrez consacrer à l’entretien de votre nouvel aménagement. Évidemment, si vous êtes passionné de jardinage, de nombreuses variétés de fleurs et des platebandes ne vous feront pas peur et vous aurez du plaisir à vous en occuper. Toutefois, si vous êtes déjà très occupé et que vous n’avez pas d’intérêt pour les éléments de votre décor extérieur, vous devriez opter pour des composantes qui ne demandent pas beaucoup d’attention ou vous pourriez confier l’entretien à un paysagiste.

Le budget

Vous devez prévoir un budget pour la réalisation de votre aménagement extérieur. Soyez conscient que ce type de projet devient très rapidement coûteux et vous devriez faire des choix en fonction de votre budget. Cependant, sachez que cet important investissement aura un impact positif sur la valeur de votre propriété. En effet, lors de la vente, les acheteurs potentiels auront un intérêt plus élevé pour votre maison.

Les facteurs à prendre en compte

Avant de vous lancer dans de gros travaux d’aménagement, vous devriez vérifier la réglementation en vigueur dans votre municipalité et consulter votre certificat de localisation afin de vous assurer qu’il n’y aille aucune infrastructure souterraine qui peut vous empêcher de réaliser votre projet. De plus, vous devrez déterminer le type de sol dont est composé votre terrain et le drainage de celui-ci. Finalement, il est recommandé de vérifier la période d’ensoleillement ainsi que les végétaux qui se trouvent déjà sur votre propriété.

Le plan

Après avoir déterminé vos objectifs, votre budget et d’avoir vérifié que vous pouviez réaliser des travaux sur votre terrain, vous devez faire un plan. Quelques options s’offrent à vous, soit de faire le plan vous-même à la main ou avec l’assistance d’un logiciel ou faire appel à un paysagiste. Ce dernier est le choix le plus judicieux si vous souhaitez mettre en place un aménagement qui s'harmonisera non seulement avec le style de votre propriété, mais également avec votre style de vie.

Le choix de votre paysagiste

Il est conseillé de déterminer ces travaux d’aménagement paysager avec votre expert à l’automne. Ainsi, celui-ci pourra prévoir ses effectifs et son plan en prévision d’exécuter vos travaux au printemps ou à l’été.

Avant d’arrêter votre choix sur un paysagiste, naviguez sur le site Internet des entrepreneurs. Vous pourrez ainsi connaître les champs d’expertise de chacun, voir leurs réalisations et leur expérience. Ensuite, choisissez l’entrepreneur qui correspond le mieux à votre projet et vos attentes. En communiquant avec lui, vous aurez une idée sur ces délais actuels. Il faut également prendre en considération que Dame Nature a un grand rôle à jouer sur l’échéance de votre professionnel ainsi que sur la durée de vos travaux.

En résumé, avant de commencer des travaux d’aménagement extérieur, vous avez beaucoup de réflexion à faire et d’éléments à vérifier. L’entrepreneur en aménagement paysager peut vous aider, vous guider et vous conseiller à travers tout ce processus. Il sera votre allié, du début à la fin. Maintenant que vous connaissez ce qu’implique un nouvel aménagement paysager, vous pouvez prévoir votre espace de rêve.