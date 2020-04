Bureau d’intégrité et d’éthique de Laval-Terrebonne : des signalements en baisse

Le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval-Terrebonne (BIELT) a rendu public son bilan annuel. Le rapport 2019 a été déposé au conseil municipal de la Ville de Laval lors de la dernière séance tenue le 7 avril dernier. La Ville de Terrebonne a fait le même exercice hier soir. Ce premier bilan conjoint témoigne des efforts investis par les deux villes en vue de faire échec à la collusion et à la malversation et pour favoriser la confiance des citoyens envers l’appareil municipal.

À Laval, 13% d'habilitations sécuritaires en plus

Laval observe une augmentation de 29 % des demandes d’avis de conformité faites par des gestionnaires et une augmentation de 13 % des habilitations sécuritaires.

Les signalements ont diminué par rapport à 2018.

Par ailleurs, un poste permanent d’expert en éthique a été créé pour veiller à la continuité des formations et des activités axées sur le rôle-conseil et la prévention;

Près de 70 % des employés de la Ville ont participé à la formation obligatoire sur le code d’éthique. Plus de 600 employés ont participé à des ateliers et à des formations complémentaires.

Quelques chiffres

·Signalements reçus : 81

·Signalement transféré à l’UPAC : 1

·Demandes de conseils en matière d’éthique et de gestion : 29

·Demandes d’avis de conformité : 27

·Enquêtes de nature policière : 9 (toutes complétées)

·Enquêtes de nature administrative : 72 (dont 21 complétées)

« Nous sommes très fiers des actions entreprises cette année par le BIELT, souligne le directeur du Service de police de Laval, Pierre Brochet. De plus, les formations et les ateliers auxquels ont participé de nombreux gestionnaires et employés depuis 2017 leur ont permis de s’outiller en vue d’exercer un leadership axé sur l’éthique lors de situations présentant une certaine complexité sur le plan de la déontologie ou de l’intégrité. Nous évoluons vers une culture où la réflexion éthique devient partie intégrante de nos opérations et de nos orientations stratégiques, et ce, au bénéfice des citoyens ».

Pour faire un signalement

Il est possible de signaler une situation en matière d'éthique et d'intégrité par courriel à [email protected] ou à [email protected] ou par téléphone au 450 575-BIEL (2435). Le BIELT s'assure de traiter chaque signalement reçu de manière confidentielle et anonyme et veille à la protection du lanceur d'alerte. Notons que la ligne téléphonique permet également de joindre directement l'UPAC pour dénoncer tout acte de corruption et de malversation.