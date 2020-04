Laval octroie une subvention de 1 M$ à la Fondation Cité de la Santé

Le comité exécutif a recommandé l’adoption par le conseil municipal d’une subvention de 200 000 $ par année pendant cinq ans à la Fondation Cité de la Santé. Cette aide financière totalisant 1 M$ permettra d’appuyer la Fondation dans sa mission et ainsi, de maintenir et d’améliorer les services offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

« La santé de nos citoyens est une de nos grandes priorités, affirme le maire de Laval, Marc Demers. Nous sommes ravis de participer à cet effort collectif en soutenant le CISSS de Laval et tous les professionnels de la santé. Nous leurs sommes d’ailleurs extrêmement reconnaissants pour leur dévouement et nous tenons à saluer leur courage. Le montant de 1 M$ consenti à la Fondation Cité de la Santé permettra de soutenir nos alliés du réseau de la santé »,

Cette aide financière pourra servir aux fins suivantes :