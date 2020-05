Retour des proches aidants dans les CHSLD publics à Laval

Il sera possible, dès aujourd'hui, qu’une personne proche aidante significative puisse apporter de l’aide et du soutien à une personne résidant dans un CHSLD public du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval.

Le CISSS de Laval a mis en place des moyens pour mieux accueillir et protéger les proches aidants qui avaient déjà l’habitude d’être présents régulièrement auprès de leur proche hébergé. Tous les proches aidants connus seront contactés par un représentant du CISSS pour un premier rendez-vous.

Les personnes qui ne seront pas contactées et qui veulent se présenter doivent prendre un rendez-vous en communiquant par téléphone avec le CHSLD où est hébergé leur proche. Une travailleuse sociale assurera le suivi afin de bien les guider et de les informer des règles à respecter.

Aucune première visite sans rendez-vous ne sera possible. Pour la santé et la sécurité des résidents et des membres du personnel, un proche aidant qui ne respecterait pas ces consignes pourrait se voir retirer l’accès au CHSLD.

Des critères à respecter pour accompagner un résident

•Un seul proche aidant à la fois pourra être présent (il doit être connu pour son implication significative auprès du résident).

•Il sera interdit de circuler librement sur l’unité et dans le CHSLD. •Ne pas se présenter avec des symptômes d’allure grippale (fièvre, toux, difficultés respiratoires, perte du goût ou de l’odorat).

•Il sera obligatoire de respecter toutes les mesures de protection et de prévention des infections (hygiène des mains, port des équipements de protection individuelle, dont le masque, la visière, la blouse et les gants). •Utiliser exclusivement les équipements fournis par l’établissement (pas de masque personnel).

•Ne pas apporter d’objet dans le CHSLD incluant sac à main, téléphone, etc.

•Lors des premières visites, un membre du personnel accompagnera les personnes jusqu’à la chambre du résident.

•À chaque visite, les proches aidants devront passer par un processus d’accueil obligatoire. Des employés seront disponibles pour répondre à leurs questions et pour les accompagner.

•Une travailleuse sociale rencontrera le proche aidant avant qu’il quitte le CHSLD afin de recueillir ses commentaires et de l’accompagner dans ses questionnements.

Dans le cas des CHSLD privés, les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour personnes âgées (RPA) de Laval, le CISSS de Laval accompagne les responsables de ces milieux de vie afin que les procédures appropriées soient mises en place. Les proches aidants souhaitant se rendre auprès d’une personne y résidant doivent, préalablement, contacter la ressource pour connaître les consignes.