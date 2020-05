Aide alimentaire : la Ville octroie 40 000 $ à la Société de Saint-Vincent de Paul

Le comité exécutif a entériné la recommandation du comité consultatif du Fonds Place-du-Souvenir d'octroyer 40 304 $ à la Société de Saint-Vincent de Paul pour la réalisation du projet Soutien aux familles des 0-17 ans dans le contexte de la COVID-19.

La subvention accordée par la Ville de Laval permettra de bonifier le service de dépannage alimentaire, une aide de première nécessité pour les familles vivant une situation précaire en cette période de pandémie particulièrement éprouvante.

« Grâce à cette subvention, la Société de Saint-Vincent de Paul pourra distribuer des bons alimentaires aux familles lavalloises qui en ont besoin. Dans le contexte actuel, où les clientèles vulnérables sont plus fragilisées que jamais, il est important de rester solidaire! », souligne le maire de Laval, Marc Demers.

Les mesures sanitaires et de distanciation sociale recommandées par le gouvernement du Québec seront appliquées par les différents intervenants afin d’assurer la sécurité des familles qui bénéficieront de l’aide alimentaire offerte par la Société de Saint-Vincent de Paul.

Rappelons que le Fonds Place-du-Souvenir a été créé en juin 2017 et constitue un levier d'intervention auprès des jeunes de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés.

Ce fonds provient de la récupération des sommes détournées par la corruption et la collusion. Un comité consultatif composé de cinq membres indépendants a été formé par résolution du conseil municipal et sur recommandation du comité exécutif. Son rôle consiste à déterminer les actions annuelles du Fonds selon les objectifs et les axes d'intervention ainsi qu'à recommander les initiatives devant bénéficier d'un soutien financier.