Centre Josée-Faucher: les résidents de l'Anse bleue déplorent les incidents et le manque d'aide

Dimanche 24 mai, la présence du refuge pour personnes en situation d’itinérance dans le Centre Josée-Faucher au 125 des prairies à Laval a compromis la santé d’un enfant de 20 mois. Les citoyens continuent de manifester leur mécontentement par rapport à la gestion de la situation par les autorités municipales et régionales.

Depuis l’ouverture du refuge le 14 avril, les détritus laissés par les gens en situation d’itinérance se multiplient dans la cour de l’école Mont-de-La Salle et autour, voire sur les propriétés des résidents de l’Anse-bleue : bouteilles d’alcool, canettes de bière, condoms et cuillères brulées, tampons alcoolisés désinfectant utilisés pour stériliser la peau avant de s’injecter de la drogue, enveloppes de ces tampons… Dimanche, c’est entre les mains d’un bébé de 20 mois qui jouait autour de sa résidence privée que s’est retrouvé un tampon pour stériliser souillé de sang et abandonné dangereusement au sol.

« On ne peut rien faire pour vous aider »

Le message des responsables du Centre est très clair, ils ne peut rien faire pour aider les habitants des alentours: « Nous fournissons du matériel d’injection, les individus qui l’utilisent ne sont pas obligés de rester dans le périmètre du centre, et ils peuvent utiliser le matériel d’injection où ils le veulent et en disposer comme ils le veulent. »

L’hygiène, la propreté n’est assurée que dans le périmètre du centre, comme l'expliquent ces mêmes responsables. Ils conviennent avec les résidents que des responsables de l’hygiène et de la sécurité auraient dû être embauchés pour veiller à la sécurité et à la propreté autour du périmètre du refuge, mais cela n’a pas été fait.

Déchets et incidents de plus en plus quotidiens

Or, les citoyens de l’Anse-Bleue, effrayés par l’arrivée du refuge ont fait cette demande à toutes les instances responsables en avril dernier : au maire, au CIUSS, aux députés en place… Aucun n'aurait accepté leur demande. À défaut d'être écoutés par les autorités, une pétition signée par au moins 250 signataires a été mise en place.