Prix du Mérite en Histoire: 70 Lauréats à Laval

C'est avec fierté que que la Société nationale du Québec à Laval a dévoilé ce début de semaine les lauréats du Prix du Mérite en histoire, un honneur qui souligne les efforts et le travail des élèves lavallois ayant obtenu une note moyenne exceptionnelle (95% et plus !) au cours d'Histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire, en 2019.

La situation actuelle ne permettant pas à la société d'organiser le traditionnel gala qui les honore, un certificat officiel leur a été envoyé à chacun.

Le mandat de la Société nationale du Québec à Laval a pour mandat, entre autres, de valoriser et promouvoir la culture et l'histoire du Québec. La direction se dit « particulièrement fière des élèves lavallois qui se distinguent dans cette discipline ». Le Prix du Mérite en Histoire est une initiative du Mouvement national des Québécoises et Québécois, visant à promouvoir l'intérêt, le goût et la connaissance de l'histoire du Québec auprès des jeunes et à souligner leurs efforts dans le domaine : http://mnq.quebec/prix-du- merite-en-histoire/

Pour avoir obtenu une moyenne exceptionnelle lors de leur cours d'Histoire du Québec et du Canada en 2019, la Société nationale du Québec à Laval souligne le travail des élèves suivants, ainsi que leurs enseignants:

Laval Senior Academy

- Enseignante : Anna Georgalos

Michael Darren Azzi

Alexia Di Iorio

Jessica Filippi

Sabrina Garceau

Isabella Guddemi

Jeremy Martino

Konstantinos Nikopoulos

Mila Speranza



- Enseignant : David Rossi

Emily Bertrand-Oliver

Valeria Mastrangelo

Alyssa Michalsky

Emilie Palumbo

Nicholas Pouliezos

Chloe Speranza

Hava Sky

- Enseignante : Anne-Julie Cloutier

Yassine Ben Khedher

Gabriel Boisvert

Nicolas Frère

Arianne Sorella



- Enseignante : Tamar Kabassakalian

Victoria Friio

Lisa-Marie Pisciuneri

École Curé-Antoine Labelle

- Enseignante : Annie Lamirande

Laura Stephanie Blandon

Rodriguez

Myriam Paquet

Marie Sirois

Gabriel Son

Olivier St-Gelais



- Enseignant : Claude Tousignant

Yacine Belaroussi

Joanie Bernier

Gressy Miro

Sara Sultana



- Enseignant : Claude Vallée

Anabelle Ménard

Anaëlle Piché

Ariane Emond

Hassib Kevin Ezeedine



- Enseignant : Jean Vinet

Andrei Alexandru Dima

Angélique Fortin

Collège Laval

- Enseignant : Jean-Philippe Fortin

Guillaume Bordeleau

Marianne Champagne

Simon de Carufel

Charlie Guénette

Félix Lavoie

Noémie Lavoie

Xavier Paquette

Marc-Antoine Parent

Victoria Rigas

Alexandre Savard

William Trépanier



- Enseignante : Marie-Claude Couture

Rafael Barraud

Maxim Chauvette

Corinne Gagné

Anouk Leathead

École d'éducation internationale de Laval

- Enseignant : Gaétan Jean

Louis-Félix Berthiaume

Ryan Harfouche

Sana Lakehal

Salma Oraichi



- Enseignant : Claude Sarrazin

Héloïse Bourget

Rosemarie Orsini

École Leblanc

-Enseignant : Pascal Debien

Camille Bergeron



- Enseignant : Éric Ouimet

Melia Parreira



École Mont-de-La Salle

- Enseignante : Guylaine Fortier

Rose-Marie Gauthier



- Enseignante : Chantal Labelle

Mouzou Prudence Tchamdja

Collège Letendre

- Enseignante : Martine Robitaille

Olivia Bonilla Marcello

Clara Forget

Emy Grenier

Collège Citoyen

- Enseignant : Francis Lalande

Myriam Larkin

École Notre-Dame de Nareg

- Enseignant : Benoit Caron

Miryam Tufunkgian

École Alternative Phoenix

- Enseignants : Tabitha McKell et George Psaros

Catarina Santella

École Saint-Maxime

- Enseignante : Johanne Lemay

Ngoc Thuy Tien Vo

École Horizon Jeunesse

- Enseignante : Geneviève Goulet

James Klironomos

North Star Academy Laval

- Enseignant : Edward Silva Frade

Sara Necolas