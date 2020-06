Une organisation de trafiquants de drogue démantelée à Laval et St-Eustache

Le service de police de Laval (SPL) a procédé, le 19 mai dernier, à une opération antidrogue visant à mettre fin à un réseau de vente et de distribution de stupéfiants sur les territoires de Laval et de Montréal. L’opération, nommée "Accélérer", a débuté en décembre dernier, à la suite d’une information reçue.

Les perquisitions de quatre résidences et de trois véhicules, situés à Laval et à St-Eustache, ont permis d’arrêter sept individus, âgés de 31 et 64 ans.

Les accusés ont comparu, au Palais de justice de Laval, sous des chefs d’accusations de trafic et de possession dans le but de trafic. Ils ont été libérés avec plusieurs conditions à respecter et seront de retour à la cour les 18 et 25 août prochain.

Voici le bilan de la perquisition :

Cannabis : 14 480,31 grammes

Héroïne : 7,32 grammes

Crack : 13,79 grammes

Cocaïne : 108,11 grammes

Amphétamines : 1565 comprimés

Xanax : 1458 comprimés

Méthamphétamine : 24 435 comprimés

Haschisch : 1216,6 grammes

La valeur totale est de 328 337 $.

Trois véhicules : valeur de 98 000 $

Argent : 48 570 $

Toute personne détenant de l’information concernant du trafic de stupéfiant peut communiquer de façon confidentielle par la Ligne-Info 450-662 Info.