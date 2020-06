L’installation de pavé uni: une solution passe-partout

Le beau temps enfin de retour, une mise en beauté de votre espace extérieur s’impose! L’ouverture du terrain au printemps implique la taille des vivaces, la préparation du gazon et tout plein d’autres activités. Ce beau travail sous le soleil donne à certains le goût de faire des rénovations, comme l’installation et la pose de pavé uni. C’est votre cas? Lisez ce qui suit!

Pourquoi le pavé uni?

Le soleil vous inspire des projets d’aménagement paysager? Les plantes, les arbres et les fleurs revitalisent l’apparence de votre terrain, mais les matériaux comme le pavé uni, les murets et les pierres naturelles délimitent les éléments de la cour pour créer un ensemble plus équilibré. Ces éléments inertes sont donc aussi importants que les végétaux!

Les paysagistes apprécient le pavé uni à cause de sa grande polyvalence, qu’il s’agisse d’une allée piétonnière, d’une aire de détente ou d’une entrée de stationnement. D’autres projets courants d’aménagement paysager comprennent les plates-bandes surélevées, les murs de soutènement, les entrées de cour et les terrasses de piscines. Disponibles en plusieurs formes, styles et couleurs, les pavés nécessitent peu d’entretien et injectent le décor avec une bonne dose de personnalité.

L’installation de pavé uni dépend avant tout de la solidité de la fondation, qui doit être creusée à la bonne profondeur avant l’application d’une couche épaisse de gravier pour veiller au drainage et à la solidité de la surface — une étape essentielle pour un climat comme celui du Québec. Vient ensuite l’installation en tant que telle : votre spécialiste en entretien et aménagement paysager saura vous guider vers les matériaux qui conviennent le mieux à vos besoins.

Comment choisir son pavé

Il existe de nombreux matériaux pour l’installation de pavé uni, et un choix éclairé ne doit pas se baser seulement sur leur apparence. La résistance de chaque matériel varie.

Par exemple, les dalles en béton doivent leur popularité à leur élégance intemporelle, leur facilité d’entretien et leur prix raisonnable. Même si les deux sont souvent confondus, il ne s’agit toutefois pas tout à fait de la même chose que du pavé uni. Plus minces, elles ne peuvent pas supporter des objets aussi lourds que des voitures. On ne peut donc pas utiliser de dalles de béton pour les allées de stationnements, par exemple.

Renseignez-vous auprès de votre entreprise d’installation de pavé uni pour connaître la durabilité des matériaux choisis. En théorie, votre pavé uni pourrait durer jusqu’à trente ans, à condition d’être bien entretenu. Par conséquent, assurez-vous que celui-ci soit facile (et économique) à réparer. Heureusement, c’est habituellement le cas! Quant à lui, l’entretien devrait être plutôt simple, surtout si des professionnels ont réalisé l’installation.

Soucieux de l’environnement? Choisissez le pavé uni sans crainte. Non seulement ne contient-il aucun dérivé de pétrole, mais sa composition en sable, ciment et agrégats naturels en fait une option écoresponsable!

Bref, le pavé uni présente de nombreux avantages, de la facilité d’entretien à la diversité de style. Ce matériel durable et versatile s’adapte à presque tous les projets d’aménagement paysager!