Les "Mères au front" de Laval se mobiliseront pour l'avenir de leurs enfants demain

Pour le solstice d’été, les Mères au front de Laval se mobiliseront dès 20h15 demain pour une "Veillée pour la suite du monde", lors de laquelle elles souhaitent rappeler aux élus que des milliers de Mères et de grands-Mères sont aux aguets et veillent à une relance écologique et juste de l'économie.

Plusieurs Veillée lumineuses auront lieux en silence, demain à compter de 20h15 à travers le Québec et dans quelques villes canadiennes pour exiger des gouvernements une relance économique verte et juste, qui priorise la protection de l’avenir de nos enfants face aux crises environnementales, notamment climatique. À Laval, Les Mères au front se rassembleront devant l'hôtel de Ville. En silence, toutes vêtues de noir, un cœur vert sur la poitrine, les mères et leurs allié(e)s veilleront pendant que leurs enfants dorment en brandissant une source lumineuse afin d’exiger des élus qu’ils prennent les décisions nécessaires pour assurer un « avenir sain et sécuritaire » pour leurs enfants.