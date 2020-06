Accès à des piscines, jeux d’eau et haltes climatisées

En raison de l’actuelle période de chaleur accablante et en réponse au déclenchement d’une alerte par la Direction de santé publique de Laval, la Ville a mis plusieurs mesures en place afin d’atténuer au maximum l’impact de cet épisode météorologique sur ses citoyens.

Les Lavallois ont donc accès, pour se rafraîchir, à neuf jeux d’eau et à sept piscines. À noter que l’accès à ces endroits demeure encadré par des normes sanitaires strictes en raison de la pandémie. La Ville pourrait également créer des haltes climatisées dans certains bâtiments municipaux – les détails à cet effet seront mis à jour sur le site Web de la Ville.

Dans certains secteurs, des appels téléphoniques automatisées et des opérations de type porte-à-porte ont débuté hier pour rappeler les conseils de santé.

Accès aux installations aquatiques sur réservation

Un système de réservation en ligne, disponible sous peu, facilitera l’accès aux piscines et aux jeux d’eau ouverts. Cette mesure permettra d’assurer une fréquentation sécuritaire malgré le présent contexte de pandémie. Pour réserver une visite à l’une des installations : inscriptions.laval.ca

D’ici la fin de cette période caniculaire, les citoyens sont invités à limiter leurs activités extérieures, à suivre les consignes de la Direction de santé publique et à surveiller la condition des jeunes enfants, des personnes âgées et de toute autre personne vulnérable de leur entourage. De plus amples renseignements et des conseils se trouvent sur laval.ca.