Des travaux d’asphaltage de trois mois débutent le 28 juin à Laval

Le ministère des Transports a annoncé la mise en œuvre de travaux d’asphaltage des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 25, entre les boulevards Pie-IX (route 125) et des Mille-Îles à Laval, du 28 juin jusqu’en début octobre 2020.

Réalisés principalement de soir et durant la nuit afin d’en limiter les répercussions sur le réseau routier, ceux-ci entraîneront des fermetures partielles des autoroutes ainsi que complètes de certaines de leurs bretelles d’accès. Représentant un investissement d’environ 7 M$, ce projet permettra d’améliorer le confort de roulement sur la chaussée.

Gestion de la circulation : travaux de soir et de nuit

Autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), du boulevard Pie-IX au rang du Bas-Saint-François:

Fermetures partielles de deux ou trois voies en direction est;

Fermetures partielles d’une ou deux voies en direction ouest;

Fermetures complètes de bretelles d’accès menant et vers l’autoroute, en direction est et ouest;

Autoroute 25, de l’autoroute 440 au boulevard des Mille-Îles:

Fermetures partielles de deux ou trois voies en directions nord et sud;

Fermetures complètes de bretelles d’accès menant et vers l’autoroute 25. Lors des fermetures en direction sud, l’accès au poste de pesée sera non-disponible.

La coordination des travaux sera effectuée de manière à limiter les impacts et les chemins de détour. Durant les fermetures complètes, les automobilistes devront suivre les détours balisés mis en place sur le réseau. À noter que la circulation pourrait être déviée sur les voies réservées des autoroutes 440 et 25 et que la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h dans la zone de chantier.