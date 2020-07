L’ENTRETIEN DE SON SPA APRÈS L’HIVER

Ça y est, la saison hivernale laisse doucement la place aux températures plus chaudes, annonçant le début de l’été. Cette joie est souvent accompagnée du retour des longues promenades sous le soleil, du traitement de réouverture de la piscine, mais aussi de celle du spa. Si ce dernier a passé l’hiver à l’extérieur, il est de mise d’effectuer le traitement nécessaire pour pouvoir l’utiliser lors de la chaude saison, et ce, avec les produits de spa adéquats. Mais comment s’y prendre? Voyons tout d’abord quand est-ce qu’il est le plus approprié

Quand redémarrer le spa?

Bien que certains types de spas puissent être utilisés l’hiver, moyennant beaucoup d’entretien, ce ne sont pas toutes les familles ou couples qui sont capables de s’offrir une utilisation à l’année de leur spa. Ainsi, dès que toute précipitation hivernale est écartée pour les prochains mois, et que les belles journées pointent le bout de leur nez, il est possible de redémarrer son spa, lorsque l’eau atteint environ 12 degrés (fin avril, début mai). C’est important que l’eau ne soit pas trop chaude, parce qu’il pourrait y avoir prolifération d’algues et bactéries indésirables. Or, cette opération nécessite de nombreux produits pour spa et il est important de suivre adéquatement les étapes d’entretien du spa, dans le but de le redémarrer.

Comment entretenir son spa après l’hiver?

Premièrement, il va de soi qu’il faut retirer la toile de protection hivernale! Cette dernière, qui a empêché la neige et l’eau printanière de s’infiltrer et d’endommager ledit spa, n’a pas raison d’être en été, où l’on souhaite s’y prélasser à tout moment. La toile doit être retirée délicatement, question de ne pas endommager la cuve.

Deuxièmement, avant de le remplir (si celui-ci a été vidé pour l’hiver), il est primordial de se procurer un petit arsenal de produits pour spa et de bien nettoyer la cuve, les bordures et les tuyaux. Plus de dépôts de saleté! Ensuite, il convient d’installer le filtre, qui aura lui aussi été nettoyé au préalable.

Une fois que tout est nettoyé, il faut activer l’entrée d’eau et les jets du spa, pour que ce dernier puisse se remplir. Par la suite, l’activation du système de filtration des déchets permettra d’éliminer les dépôts qui peuvent être restés dans les tuyaux.

Pour finir, la dernière étape, et non la moindre, concernant l’entretien et le redémarrage de son spa après l’hiver, c’est l’ajout des produits de spa qui consistent à équilibrer le PH de l’eau et à empêcher la prolifération d’algues et de bactéries nocives.

Une fois que le traitement de l’eau et toutes les autres étapes d’entretien auront été faites, il ne reste plus qu’à profiter de la chaleur enveloppante du spa tout l’été!

Le redémarrage d’un spa après l’hiver doit être fait avec soin, doigté et patience, puisque c’est une opération qui pourrait mettre en péril ledit spa et ses tuyaux. Pour toute question concernant la réouverture du spa après l’hiver, ou pour en savoir davantage sur les différents produits à utiliser, il faut contacter le fabricant ou des experts en la matière!