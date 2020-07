Laval bonifie son offre BIXI de 2 nouvelles stations et 15 nouveaux vélos

Alors que la première saison complète de BIXI bat son plein à Laval, 2 stations et 15 vélos standards viennent s’ajouter sur le territoire.

Les nouvelles stations et leurs équipements seront en service à partir du mercredi 29 juillet à ces emplacements de Laval-des-Rapides :

Sur l’avenue Legrand, à l’intersection du boulevard Cartier Ouest, devant la bibliothèque Émile-Nelligan;

Sur le boulevard Robin, à l’intersection de la 15e Rue.

Ces ajouts viennent bonifier la flotte initiale, portant le nombre total de stations à 6 et le nombre total de vélos à 55, dont 40 sont à assistance électrique. Rappelons que Laval a joint BIXI, le deuxième plus grand réseau de vélo-partage en Amérique du Nord, en octobre 2019.

Une contribution à la mobilité active

L’implantation de BIXI à Laval vise à encourager une mobilité efficace, active et durable : elle s’inscrit donc dans les grandes orientations de la vision stratégique Urbaine de nature. Une croissance est prévue à plus long terme, et selon une projection de 10 ans, l’offre pourrait avoisiner les 350 vélos.

La saison de BIXI a débuté le 15 avril et elle se poursuivra jusqu’au 15 novembre.