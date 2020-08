Les restaurants et des bars remontent tranquillement la pente

Une étude de Statistiques Canada diffusée aujourd’hui révèle qu’on observe, partout au Canada, des augmentations des ventes par rapport aux mois précédents chez les restaurateurs et les tenanciers de bars. Cependant, nous sommes encore loin des chiffres de 2019...

En juin 2020, les ventes dans le sous-secteur des services de restauration et des débits de boissons ont progressé de 26,8 % (données désaisonnalisées) par rapport à mai 2020 pour atteindre 3,9 milliards de dollars.

Il s'agit de la deuxième hausse mensuelle consécutive observée. La plupart des entreprises partout au pays ayant rouvert selon les nouvelles règles et restrictions en vigueur, une augmentation des ventes a été enregistrée dans tous les groupes d'industrie et dans l'ensemble des provinces et territoires.

Cependant, si l'on compare les données non désaisonnalisées de juin 2020 avec celles de juin 2019, on observe que les ventes ont diminué de plus du tiers (-37,1 %).

Reprises des activités

En mars, le gouvernement a mis en place une série de mesures sans précédent liées à la COVID-19. Ces mesures ont été progressivement atténuées jusqu'a aujourd'hui permettant à de nombreuses entreprises de commencer à rouvrir en proposant des repas à emporter et en offrant des services adaptés de restauration à l'intérieur et en terrasse.

Selon les commentaires des répondants, 29 % des fournisseurs de services de restauration et des exploitants de débits de boissons ont déclaré avoir fermé à un moment donné en juin, comparativement à 42 % en mai et à 56 % en avril.

Par ailleurs, 12 % ont indiqué avoir fermé durant tout le mois de juin, tandis qu'ils étaient 22 % en mai et 41 % en avril.

Augmentation des ventes

La hausse la plus prononcée en dollars a été observée dans les restaurants à service complet (+58,3 %). Les établissements de restauration à service restreint ont noté une augmentation de 12,8 % et les services de restauration spéciaux 21,5 %.

Pour les débits de boissons alcoolisées, on parle d’une augmentation de 135,4 %!

Restaurants à service complet

Alors que les salles à manger et les terrasses ont continué de rouvrir partout au pays, une reprise des ventes a été observée dans les restaurants à service complet. Ainsi, Les ventes des restaurants à service complet (+58,3 %) ont progressé de plus de la moitié en juin 2020 par rapport à mai 2020.

Le tiers (32 %) de ces établissements étaient fermés durant une partie du mois de juin, comparativement à 44 % en mai et à 65 % en avril.

Notons que le dixième des établissements (11 %) étaient fermé durant tout le mois de juin, tandis qu'ils étaient 21 % à avoir fermé durant tout le mois de mai et 47 % à avoir fermé durant tout le mois d'avril.

Les débits de boissons alcoolisées

Avec la réouverture des bars, pubs et certaines boîtes de nuit, les débits de boissons alcoolisées ont affiché la plus forte reprise des ventes en pourcentage.

Plus de la moitié (56 %) des débits de boissons alcoolisées étaient fermés à un moment donné en juin, comparativement à 85 % en mai et à 89 % en avril.

Certains ont rouvert au cours du mois, c'est donc moins du quart (23 %) qui étaient fermés durant tout le mois de juin par rapport à 59 % en mai et à 79 % en avril.

Restaurants à service restreints

Les ventes des établissements de restauration à service restreint ont augmenté de 12,8 %. Le nombre de ces établissements qui étaient fermés a diminué pour s'établir à 13 % en juin, en baisse par rapport à 25 % en mai et à 31 % en avril.

Au total, 1 établissement sur 10 (10 %) était fermé durant tout le mois, une proportion semblable à celle enregistrée en mai (11 %) et en baisse par rapport à celle observée en avril (18 %)

Restaurants à service spéciaux

Les ventes des services de restauration spéciaux (+21,5 %) se sont accrues d'un cinquième, les entrepreneurs en restauration, les traiteurs et les camions-restaurants ayant recommencé à servir les entreprises et les clients.

Le tiers (34 %) des fournisseurs de services de restauration spéciaux ont déclaré avoir fermé durant une partie du mois de juin, comparativement à 49 % en mai et à 60 % en avril. Le cinquième (21 %) ont indiqué avoir fermé durant tout le mois, tandis qu'ils étaient 34 % en mai et 49 % en avril.

La plus grande hausse est au Québec

Finalement, notons que ce sont toutes les provinces et tous les territoires enregistrent une hausse des ventes dans le sous-secteur des services de restauration et de restauration et des débits de boissons en juin 2020.

Le Québec (+38,3 %), la Colombie-Britannique (+30,4 %) et l'Alberta (+30,3 %) et l'Ontario (+19,0 %) ont affiché les plus fortes augmentations en dollars.