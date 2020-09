La région de Laval maintenue au palier jaune: ce que ça signifie

Alors qu’il a été annoncé hier que la région de Laval demeure au palier jaune du système d’alertes régionales et d’intervention graduelle, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)a rappelé les mesures qui sont mises en place afin de ralentir la transmission du virus.

Le palier jaune correspond au renforcement de certaines actions :

Le maintien des activités de santé publique dans différents milieux : le soutien aux écoles, aux services de garde, aux entreprises, etc. Une ligne dédiée a notamment été mise en place pour mieux répondre aux questions des directions d’école et des responsables de services de garde.

Le dépistage : si des personnes ont des symptômes de la COVID -19, ont été en contact avec des personnes malad es ou croient s'être mises à risque, notamment à l’occasion de rassemblements où les mesures sanitaires n’ont pas toujours été respectées, la Direction régionale de santé publique de Laval les invite à se faire dépister.

La sensibilisation : plusieurs actions ont été déployées en ce sen s, notamment la visite de différents milieux comme les bars et les restaurants, ainsi qu’ une campagne sur le port adéquat du couvre- visage . L’excellente collaboration des partenaires rencontrés est appréciée.

Les citoyens ont la responsabilité de pratiquer les mesures sanitaires afin de diminuer la contagion dans la communauté :

- Respecter la distanciation physique de 2 mètres;

- Porter un couvre-visage dans les lieux publics et se laver les mains fréquemment;

- Éviter les rassemblements privés de plus de 10 personnes.

Rappelons que le palier 2 – Préalerte (jaune) s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect.

Par exemple, des inspections peuvent être réalisées en plus grand nombre et un contrôle plus serré de l’achalandage peut être fait dans certains lieux pour faciliter la distanciation physique. Les paliers d'alerte sont établis suivant les recommandations des autorités de santé publique, qui font une analyse régulière de la situation en tenant compte de la situation épidémiologique, du contrôle de la transmission et de la capacité du système de soins