En 10 mois, devenez enquêteur privé

Vous aimez analyser et comprendre des situations problématiques? Faire de la recherche et trouver des informations? Utiliser votre sens de l’observation et sortir de votre zone de confort? Le programme en Investigation en sécurité privée du Cégep Gérald-Godin peut être fait pour vous.

Cette formation de soir offerte par la Formation continue et services aux entreprises du Cégep Gérald-Godin s’adresse aux personnes qui désirent travailler comme enquêteurs privés. La profession consiste principalement à combattre les fraudes, les malversations et les comportements préjudiciables.

Pour plus d’informations, participez à l’une des séances d’information. Notez que les inscriptions se poursuivent jusqu’au 25 septembre.

Visitez: cgodin.qc.ca/formation-continue/programme/investigation-et-enquete-privee/