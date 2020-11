L’entretien des portes et fenêtres de votre demeure

Peu importe le matériau de vos portes et fenêtres, un entretien régulier est nécessaire pour assurer qu’elles ne se dégradent pas prématurément. Même les matériaux les plus résistants, comme l’aluminium et le PVC, doivent être entretenus chaque année.

L’entretien des portes et fenêtres d’une habitation est non seulement important, mais il est parfois essentiel pour conserver votre garantie. En effet, certains fabricants ou bien installateurs pourraient refuser de couvrir votre garantie s’ils prouvent que vous n’avez pas effectué l’entretien recommandé.

Dans cet article, vous trouverez les éléments à ne pas oublier lorsque vous faites l’entretien de vos portes et fenêtre.

L’inspection de vos portes et fenêtres

Sans surprise, l’entretien de vos portes et fenêtres commence par une inspection méticuleuse. Voici une liste des éléments qui devraient être vérifiés au moins une fois par année :

L’intégrité des moustiquaires

Le bon fonctionnement des systèmes d’ouverture

L’état du calfeutrage

L’état des vitres

L’état des cadres et des châssis

L’entretien des moustiquaires

Trop souvent oubliés lors du ménage du printemps, les moustiquaires sont un élément très important à entretenir pour éviter l’usure prématurée. En effet, les moustiquaires accumulent la saleté et la poussière pour ensuite les déposer sur les vitres et les châssis.

Pour éviter cette situation, il est important de nettoyer ses moustiquaires au moins une fois par année. Pour y arriver, il suffit de frotter la moustiquaire avec de l’eau savonneuse et de le rincer avec beaucoup d’eau.

L’entretien des calfeutrages

Les calfeutrages sont situés tout autour de la vitre pour éviter les infiltrations d’eau et les courants d’air. Lorsqu’ils sont usés ou craquelés, leur utilité diminue grandement. Selon le type de fenêtre, il est possible d’effectuer soi-même les travaux. Cependant, si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour le faire, il est préférable d’engager une équipe de professionnels.

L’entretien du système d’ouverture

Le système d’ouverture est également un aspect régulièrement oublié lors de l’entretien annuel. Lors de l’inspection, il est important de vérifier si les portes et les fenêtres s’ouvrent facilement. Il faut porter attention aux bruits inhabituels et aux mouvements suspects. Pour éviter tout problème, il suffit d’appliquer un peu d’huile lubrifiante avant et après l’hiver.

L’entretien des cadres et des châssis

Les cadres et les châssis des portes et des fenêtres de votre maison devraient normalement être entretenus deux fois par année, avant et après la saison hivernale. En plus de l’inspection, les châssis et les cadres doivent être nettoyés. Cependant, il est important d’utiliser un produit qui n’abîmera pas inutilement la surface. De manière générale, il faut éviter les produits abrasifs, comme les éponges à vaisselle, et les produits chimiques. La majorité des fabricants suggèrent d’utiliser un mélange d’eau et de vinaigre ou bien des produits spécialisés. Il est également possible d’utiliser des savons doux, comme le savon à vaisselle. Peu importe le produit utilisé, il est important de bien rincer la surface pour éviter les taches.