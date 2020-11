Débarrassez-vous dès maintenant des fourmis de feu

Que vous les croisiez à l'intérieur ou à l'extérieur de votre maison, vous devriez toujours vous méfier des fourmis de feu. Elles sont agressives et leurs piqûres sont venimeuses. Il ne faut en aucun cas laisser vos animaux domestiques ou vos enfants s'en approcher. Les fourmis de feu n'hésitent pas à attaquer lorsqu'elles se sentent menacées. Heureusement, il existe plusieurs méthodes qui permettent de se débarrasser de ces fourmis.

À l'extérieur :

Les fourmis aiment s'appuyer sur une structure pour construire leur nid, il n'est donc pas rare d'en trouver un (celui-ci ressemble à un gros monticule de terre) près d'un bord de trottoir, d'un tuyau ou sous un buisson.

Pour obtenir des résultats rapides, vous pouvez utiliser un insecticide à dissoudre dans l'eau. Tout en suivant les instructions sur l'emballage, aspergez-en la fourmilière. Entre quatre et huit litres de ce mélange seront nécessaires pour détruire la fourmilière. Si vous optez pour cette méthode, soyez méthodiques : une mauvaise utilisation ne tuera pas les fourmis. Au mieux, elle provoquera leur déménagement un peu plus loin et vous serez quitte pour tout recommencer. Soyez aussi prudent, les insecticides étant toxiques, ils peuvent brûler la peau non protégée par des vêtements ou des gants de protection. Par mesure de sécurité, il est fortement conseillé de laisser un professionnel en extermination s'en occuper.

Si vous préférez ne pas utiliser d'insecticides pour des raisons de santé ou de sécurité, il existe une méthode avec appâts. Celle-ci est plus longue puisqu'elle peut mettre de cinq à dix semaines à agir. Les appâts sont composés de poison que les ouvrières, à la recherche de nourriture, rapporteront à l'intérieur de la colonie pour nourrir autant la reine que les autres fourmis. Cette méthode est ainsi très pratique pour détruire les nids que vous n'avez pas trouvés.

Quelques précautions s'imposent. D'abord, il vaut mieux s'assurer qu'il ne pleuvra pas pour au moins vingt-quatre heures après le dépôt des appâts, sinon ceux-ci risquent d'être emportés par la pluie avant que les fourmis aient pu les ramasser. Ensuite, il sera plus efficace de vérifier avant d'agir que les ouvrières sont à la recherche de nourriture. Cela peut se faire en déposant de la nourriture près de la fourmilière. Si en moins d'une demi-heure, des fourmis viennent s'activer près de la nourriture, le moment est idéal pour agir. Finalement, il est toujours impératif de suivre les indications sur l'emballage.

À l'intérieur :

Commencez par repérer l'endroit par lequel les fourmis entrent dans votre domicile. Il pourrait être plus difficile à localiser après l'usage d'un insecticide. Et, il est important de le boucher pour éviter que le problème recommence.

Utilisez un insecticide, conçu pour l'intérieur, et suivez attentivement les indications. Essayez de trouver l'insecticide le moins toxique possible pour ne pas nuire à la santé de votre famille. N'utilisez pas d'appâts conçus pour l'extérieur, cela pourrait envenimer votre problème de fourmis en en attirant encore plus à l'intérieur.

Cherchez et éradiquez la colonie extérieure pour éviter un retour des fourmis de feu.