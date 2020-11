Entreprendre de grandes rénovations : 3 éléments à considérer

Lorsque la première vague de COVID-19 est apparue en mars dernier, plusieurs ménages québécois ont décidé d’entreprendre de grandes rénovations longtemps rêvées, mais qui n’ont jamais été concrétisées par manque de temps. Afin d’avoir une idée claire de ce que signifie ici le terme grande rénovation, imaginez l’exemple d’un projet architectural complet et non pas l’action de peindre les garde-robes pour la première fois en 20 ans! Afin de mener efficacement et à terme ce type de rénovation qui peut rapidement s’avérer complexe, voici quelques éléments primordiaux à considérer.

Déterminez vos besoins et votre budget

Cela peut sembler une évidence, mais il s’agit d’un élément très important quand vient le temps d’entreprendre de grandes rénovations. Les besoins varient selon les caractéristiques de votre demeure, votre situation familiale et vos projets d’avenir. Si vous déterminez vos besoins et un échéancier des travaux dès le départ, le niveau de stress sera moins élevé. Il est également essentiel d’établir un budget réaliste qui inclut un coussin financier pour pallier aux coûts supplémentaires et aux imprévus.

Choisissez l’équipement avec soin

Une fois que vous avez déterminé votre budget, vous pouvez débuter l’achat des matériaux et des équipements nécessaires. Pour vous aider, vous devez d’abord avoir une idée globale du résultat des rénovations. Pour vous inspirer, vous pouvez consulter des magazines ou des blogues de décoration afin d’être au fait des nouvelles tendances. Lors de vos achats, il faut porter une attention particulière à la durabilité des produits et à l’entretien qu’ils nécessitent, car ces caractéristiques sont aussi importantes que l’esthétique, surtout si vous ne souhaitez pas devoir les changer chaque année. Le plus d’informations que vous aurez sur un produit, plus vous aurez la certitude de faire les bons choix qui conviennent à vos goûts, à vos besoins ainsi qu’à votre budget.

Faire appel à des professionnels de la rénovation

Même si plusieurs membres de votre famille et amis seront prêts à mettre la main à la pâte pour vous aider, plusieurs tâches devront être exécutées par des professionnels licenciés par la Régie du Bâtiment du Québec si vous voulez que vos rénovations correspondent aux normes. Ils seront là pour vous guider dans vos objectifs. Toutefois, il ne faut pas oublier de faire confiance en leur expertise et demeurer lucide dans vos idées de grandeur.

Bref, lorsque vous entreprenez de grandes rénovations, il est important de déterminer un budget réaliste, de cibler vos besoins avec précision, de choisir les matériaux et les équipements dont vous avez besoin avec soin ainsi que de bien prendre le temps de chercher des entrepreneurs qui sauront vous aider à réaliser votre projet d’envergure selon votre vision et leur expertise.