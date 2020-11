La FMHF et le SCF dévoilent une campagne pour engager les hommes 

À la veille de la Journée internationale pour l’élimination des violences envers les femmes, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF) dévoile sa campagne de sensibilisation « il s’engage pour elles, et toi ? » pour appeler les hommes à s’engager aux côtés des femmes victimes de violences.



Rejoignant plus de 5 millions de voyageurs dans le réseau de transports du Grand Montréal, et diffusée en ligne et chez une centaine de partenaires, cette campagne est rendue possible grâce au soutien financier de 25 000 dollars du Secrétariat à la condition féminine dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.



La situation est préoccupante. Au Québec, une femme sur trois sera victime de violence conjugale ou agression sexuelle au cours de sa vie. Au Canada, une femme décède tous les deux jours sous les coups de son conjoint.



« Si les hommes sont au cœur du problème, ils font surtout partie de la solution. D’où l’importance d’entendre leurs voix individuelles et collectives en tant qu’alliés. Les hommes alliés doivent porter le message haut et fort d’une société égalitaire et sans violence », a indiqué Manon Monastesse, directrice de la FMHF.



Cette campagne en appelle à leur vigilance et leur soutien, d’autant plus en cette période de « pandémie de l’ombre » pour citer l’ONU, marquée par l’aggravation de la violence envers les femmes et les filles.



Être un allié peut faire toute la différence : au travail, à la maison, dans la rue, dans les transports, à l’école, etc. Les hommes doivent prendre conscience de leur rôle et s’engager de façon proactive pour une société égalitaire et sans violences.



« C’est un fait, le contexte actuel de pandémie accentue l’isolement des victimes et aggrave la violence vécue par plusieurs femmes. Afin de renverser cette tendance inquiétante, nous devons agir ensemble, peu importe notre genre. J’enjoins donc tous les Québécois à vous positionner et à intervenir en tant qu’alliés contre la violence conjugale. Votre soutien et votre bienveillance contribueront assurément à améliorer le filet de sécurité en place auprès de plusieurs femmes et à mettre fin aux souffrances des victimes » , de signaler Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.