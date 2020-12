Comment rénover sa toiture?

Il est important de ne pas oublier que le climat rigoureux et imprévisible du Québec peut rapidement causer des dommages aux établissements, spécialement les toits. Qu’elle soit résidentielle, commerciale ou industrielle, une toiture a besoin d’être extrêmement bien protégée et solide pour faire face à la chaleur du soleil et à des intempéries comme la lourdeur de la neige. Afin d’éviter de très mauvaises surprises comme une infiltration causée par la pluie, voici quelques actions à poser pour bien entretenir et rénover sa toiture.

Faire appel à des couvreurs

Précisons d’abord que la rénovation de votre toiture à Montréal n’est pas aussi complexe que cela puisse paraître. Pour s’assurer que la rénovation se déroule sans le moindre problème, il est conseillé d’engager des couvreurs professionnels. Ces experts en toiture pourront vous aiguiller vers la meilleure couverture, faire des inspections et entreprendre toutes les autres tâches connexes comme l’isolation, la ventilation, la prévention et le déneigement.

Par exemple, si vous possédez un toit commercial plat, vous pouvez opter pour une membrane en élastomère reconnue pour son étanchéité. L’un des principaux avantages de la membrane en élastomère est que, après l’installation, elle demande un entretien léger. La membrane en élastomère est une membrane bicouche. Elle peut durer de 25 à 40 ans.

Une autre membrane populaire et efficace pour les toits plats ou à faible pente est la membrane thermoplastique polyoléfine, plus connue sous l’abréviation TPO. En réalité, la membrane TPO est une membrane monocouche qui ne contient que du plastique. De manière générale, les joints composant la membrane sont collés au toit et se solidifient avec de l’air chaud. La membrane TPO ne demande pas beaucoup de colle contrairement aux autres toitures, ce qui lui confère une caractéristique écologique. Elle peut également durer jusqu’à 40 ans, mais pour cela, vous devez bien l’entretenir et la déneiger.

Faire appel à des ferblantiers

Le revêtement ne suffit pas pour protéger un toit de manière adéquate. Un toit possède certaines composantes en métal qui assurent la bonne ventilation du toit. Pour concevoir, installer et entretenir ces parties, il est préférable de contacter un ferblantier qui peut également entretenir les gouttières ainsi que les cheminées. La ferblanterie est évidemment possible sur plusieurs types de toiture comme celle en bardeau et celle en asphalte et graviers. Pour ce dernier type de toit, on favorise le traitement multicouche qui, lui, peut durer entre 25 et 40 ans.

Bref, pour bien rénover et entretenir son toit, il est suggéré de faire confiance à des experts en toiture qui sauront répondre à tous vos besoins grâce à leurs nombreuses connaissances sur toutes les types de toiture. Ces experts comprennent notamment des couvreurs et des ferblantiers.