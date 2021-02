Bilan de l'aventure avec Gopal Ducharme

Voir la galerie de photos

Arrivé vendredi 5 février à Lac-Mégantic, Gopal Ducharme a accepté une nouvelle entrevue avec Néomédia afin de revenir sur son aventure Un pas à la fois pour la prévention du suicide et parler un peu de ses futurs projets.

Pendant son parcours entre Valleyfield et Lac-Mégantic, les choses ne sont pas toujours passées comme prévu pour le sportif. Il n'a passé que deux nuits en tente contre les 10 qui étaient prévus, car il a souffert d'ampoules aux pieds qu'il devait s'appliquer à soigner. Cette expérience lui a permis de plus se rapprocher de la cause qu'il défendait.

« Comme pour la prévention du suicide, j'ai vu que chaque jour nos épreuves nous rappellent qu'on a besoin d'aide, ça a été vraiment ça mon défi. Il ne faut pas hésiter à tendre la main », a-t-il exprimé dans l'entrevue.

Qui plus est, cette aventure lui a permis de récolter 18 060 $ de dons qui ont été remis à l'organisme Jevi.

Boosté par la portée de son aventure, Gopal est « en feu » pour continuer à défendre cette cause qui lui tient à coeur.

Découvrez son ressenti sur cette expérience et ces projets à venir dans cette vidéo.