Opération Coût de Crayon 2025

Plus de 1000 sacs scolaires remis par Centre de bénévolat et Moisson Laval

15 août 2025
Par Salle des nouvelles

Cette année, le Centre de bénévolat et moisson Laval remettra plus de 1 000 sacs scolaires le samedi 16 août, à partir de 8 h 30, directement dans ses installations, permettant ainsi à un grand nombre d’enfants de commencer l’année scolaire du bon pied.

Depuis plus de 27 ans, Opération Coût de Crayon travaille à offrir à chaque enfant lavallois, peu importe sa situation économique, la chance de commencer l’année scolaire avec fierté et confiance.

En collaboration avec les écoles, les donateurs et donatrices, ainsi que les organismes communautaires de la région, l’initiative remet des sacs d’école complets – incluant boîte à lunch et fournitures essentielles – aux jeunes vivant en situation de précarité. Ces enfants sont identifiés grâce aux recommandations d’enseignants, d’intervenants sociaux ou proviennent de familles bénéficiant de l’aide alimentaire.

En 2024, grâce à la générosité de la communauté, plus de 1 200 enfants ont pu bénéficier de ce soutien. Avec l’inflation qui fragilise les ménages, l’objectif pour la rentrée 2025-2026 est ambitieux : soutenir 1 500 enfants du primaire et du secondaire.

 

