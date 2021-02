Vivre à Laval : les règlements à connaître

La ville de Laval est considérée comme la troisième plus grosse de la province. La qualité de vie, les nombreux quartiers et la proximité avec Montréal font de Laval un endroit de plus en plus populaire aussi bien chez les jeunes que chez les personnes plus âgées.

Si vous avez l’intention de déménager dans la région de Laval, voici quelques règlements à connaître pour devenir un bon citoyen de la ville.

L’installation d’un abri d’hiver

C’est le temps idéal pour acheter un abri d’hiver et songer à mettre votre voiture à l’abri des grosses tempêtes de neige et du verglas qui fait de plus en plus son entrée. Chaque ville détient un règlement spécifique pour les abris d’hiver et il est de votre devoir de le respecter.

Dans le cas de Laval, l’abri d’auto temporaire est permis pour les zones résidentielles et doit être installé de manière à ne pas envahir l’espace de votre voisin que ce soit sur un terrain, une voie d’accès au stationnement ou dans une case de stationnement

À noter que l’installation de votre abri temporaire peut se faire à partir du 15 octobre et doit être retirée dès le 30 avril qui suit.

Agrandir un bâtiment

Dans le cas où vous souhaiteriez agrandir un bâtiment que ce soit pour coller un abri d’hiver permanent, un garage ou ajouter une simple véranda, vous serez dans l’obligation d’obtenir un permis de construction-amélioration avant de pouvoir commencer vos travaux. Le permis coûte en moyenne 50 $ pour un bâtiment résidentiel et 140 $ pour un bâtiment commercial.

À noter que si vous n’êtes pas le propriétaire du bâtiment que vous souhaitez agrandir, vous devrez faire également une demande de procuration auprès du propriétaire.

Les animaux

La ville de Laval demande à tous les citoyens ayant des animaux tels que chien et chat de se procurer un permis pour faire porter une médaille à chacun d’eux. Le port de médaille obligatoire sert uniquement à faciliter la gestion animalière et retrouver plus rapidement le propriétaire en cas de disparition.

Sachez que pour la demande de permis de la médaille cela coûte 10 $ pour les chats et 20 $ pour les chiens. La médaille faite en métal offre une durabilité pouvant aller jusqu’à la fin de vie de votre animal, mais le renouvellement de la validation doit se faire tous les ans à pareille date que le jour de sa délivrance.

En conclusion, les règlements à connaître pour la ville de Laval ressemblent de très près à celles des autres villes du Québec. Pour avoir plus d’informations, vous pouvez toujours visiter le site de la ville et prendre connaissance de tous les règlements.