Quarante-trois cents la visite pour diminuer son anxiété

La Ressource ATP (Anxiété et Trouble Panique) invite les Lavallois dont la santé mentale a été mise à rude épreuve depuis un an en raison de la pandémie à ne pas hésiter à faire appel à ses professionnels pour surmonter leur trouble.

L’organisme communautaire est maintenant en mesure d’accueillir davantage de participants dans ses groupes d’entraide de jour puisque des places sont disponibles.

« En ce premier anniversaire de la pandémie, la population doit savoir que nous pouvons accueillir davantage de participants qui souffrent d’anxiété et qu’il ne faut pas hésiter à demander de l’aide, a déclaré la directrice générale de La Ressource ATP, Marie Christine Perreault. Cette aide est abordable pour tous les citoyens. »

Il n’en coûte en effet que 20 $ par année pour l’adhésion, soit l’équivalent de 43 cents en moyenne la séance, pour mieux comprendre et diminuer son anxiété. « C’est moins cher qu’un café. Pourquoi s’en priver ?»

Fondée il y a 20 ans, La Ressource ATP est un organisme à but non lucratif qui offre, de manière hebdomadaire, des groupes d'entraide et des groupes d’éducation populaire pour les personnes atteintes d'un trouble anxieux ou d'un trouble panique. Ces groupes sont offerts à divers endroits à Laval afin de rejoindre une large clientèle.