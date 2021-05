Autoroute 15 à Blainville : Fermetures complètes de nuit à prévoir

Le ministère des Transports annonce les fermetures complètes de nuit de l’autoroute 15 entre la sortie no 25 –Blainville, Boul. de la Seigneurie et la sortie no 28 – Blainville, Boul. Michèle-Bohec, Mirabel, Ch. Notre-Dame, à Blainville, et ce, du 10 au 21 mai.

Ces fermetures sont requises dans le cadre de travaux d’entretien régulier de la chaussée.

Gestion de la circulation

Du 10 au 14 mai, entre 21 h et 5 h : Fermeture complète de l’autoroute 15 en direction sud entre les sorties nos 28 et 25.

Du 17 au 21 mai, entre 21 h et 5 h: Fermeture complète de l’autoroute 15 en direction nord entre les sorties nos 28 et 25.

Lors de ces fermetures, un détour balisé via le boulevard Michèle-Bohec sera mis en place sur le réseau. En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis.