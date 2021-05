Lancement de la campagne sur la Trame verte et bleue de Laval

La Ville lance sa campagne sur la Trame verte et bleue de Laval par le biais d’une vidéo. Celle-ci présente des lieux magnifiques du territoire lavallois, dressant ainsi le portrait d’une nature bien présente. De plus, cette vidéo rappelle l’ambition que s’est donnée Laval d’assurer la planification saine du territoire, de favoriser la résilience des milieux naturels face aux changements climatiques, de protéger la biodiversité et de privilégier la qualité de vie de la population.

La Ville souhaite donc, par sa nouvelle campagne, inviter les citoyens à découvrir tous les secrets du territoire, mais aussi à contribuer à cette culture de la nature.

« Nous voulons faire de Laval une ville plus verte. La poursuite de cette orientation implique bien sûr que la Ville invite les citoyens à découvrir les lieux magnifiques que comporte la Trame verte et bleue de Laval. Nous ferons appel aux parties prenantes et aux acteurs en environnement pour qu’ils en deviennent les ambassadeurs. Parce que toutes les actions comptent, tout le monde sera mis à contribution », mentionne Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Trois plans directeurs

En octobre 2020, Laval a concrétisé l’une des promesses de la vision stratégique Laval 2035 : urbaine de nature, en adoptant 3 plans directeurs qui ont guidé notamment la mise en œuvre de la Trame verte et bleue de Laval. Ces plans visent à poursuivre la transformation de Laval en une ville plus verte.

Plan de foresterie urbaine

Ce plan a pour but de placer l’arbre et les bois dans les principales préoccupations municipales et d’améliorer la gestion et la mise en valeur de la forêt urbaine.

Plan directeur des parcs et espaces publics

Ce plan place les usagers et toute la population lavalloise au centre de la planification et de la réalisation d’espaces récréatifs accessibles, attrayants, confortables et sécuritaires.

Plan de conservation et de mise en valeur des milieux naturels

Ce plan propose la mise en place d’un réseau de milieux naturels qui ciblera, à terme, la protection de 14 % du territoire.

Des objectifs précis