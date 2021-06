Propriétaires à Laval : Jusqu’à 5000$ de subvention pour des rénovations énergétiques

Les Lavallois cherchent des moyens d’économiser sur leurs factures d’énergie et de fournir leur part d’efforts pour combattre les changements climatiques. L’action climatique commence à la maison et c’est pour cette raison que le gouvernement du Canada lance la nouvelle Subvention canadienne pour des maisons plus vertes qui aidera les propriétaires à Laval à améliorer l’efficacité énergétique de leurs maisons tout en réduisant leurs factures d’énergie.

Cette initiative, rétroactive au 1er décembre 2020, offrira des subventions pouvant attendre 5000$ chacune aux propriétaires lavallois qui souhaitent apporter des rénovations écoénergétiques à leurs maisons, ainsi qu’une autre somme de 600$ maximum pour payer l’évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique de leurs maisons, avant et après la rénovation. Parmi les rénovations domiciliaires admissibles se retrouvent le remplacement des fenêtres et des portes, l’amélioration de l’isolation, l’étanchéisation, l’amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation ou encore l’installation

« Les Lavallois sont engagés dans la cause environnementale et ils le démontrent quotidiennement avec les actions qu’ils prennent à la maison. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons l’annonce de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes qui permettra aux propriétaires lavallois d’entreprendre des rénovations énergétiques chez eux. C’est ensemble que nous luttons contre les changements climatiques, une maison à la fois » soulignent les quatre députés fédéraux de Laval.

Quelques faits

• Les propriétaires peuvent se rendre sur le site pour s’inscrire, pour planifier leurs rénovations et pour étayer les travaux réalisés par des documents, que ce soit en soumettant leur candidature à une évaluation ÉnerGuide avant rénovation, en choisissant parmi une liste de rénovations possibles, en prévoyant une évaluation après rénovation ou en soumettant une demande de remboursement.

• Pour être admissible à cette nouvelle initiative, la résidence principale d’un propriétaire donné doit avoir été construite il y a au moins six mois et répondre aux critères d’admissibilité de l’évaluation ÉnerGuide. Parmi les types d’habitations acceptés figurent les maisons unifamiliales, les maisons jumelées, les maisons en rangée, les maisons de ville, les chalets quatre saisons, les maisons mobiles sur fondations permanentes, les maisons flottantes amarrées de façon permanente, les petits immeubles résidentiels à logements multiples (de trois étages ou moins et d’une superficie au sol de 600 m2 ou moins) et les immeubles à usages multiples (portion résidentielle seulement).

• Les rénovations qui contribuent à protéger les maisons de certains phénomènes météorologiques (p. ex. inondations, vents violents occasionnant des dommages et tout phénomène occasionnant des pannes d’électricité) sont également admissibles à la subvention si elles sont effectuées en combinaison avec des mesures qui améliorent l’efficacité énergétique.

• Les bâtiments, maisons y comprises, représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada. La rénovation domiciliaire est l’un des moyens les plus efficaces de réduire ces émissions.