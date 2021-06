Une bibliothèque au Centre Alain-Grandbois

C’est au Centre Alain-Grandbois, situé au 4300, boulevard Samson, que seront relocalisées les activités de la bibliothèque Multiculturelle en 2024. Le bâtiment, qui accueille actuellement la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et le Centre d’archives de Laval, retrouvera sa vocation initiale.

En effet, la bibliothèque Alain-Grandbois, ouverte en 1983, avait cessé ses activités en 1996, soit cinq ans suivant l’inauguration de la bibliothèque Multiculturelle.

« C’est une excellente nouvelle pour les résidents du quartier Chomedey, dont la bibliothèque Alain-Grandbois sera au cœur du milieu de vie et donc plus facilement accessible ! Chaque année, la bibliothèque Multiculturelle accueille plus de 250 000 visiteurs, et en déménageant ses activités sur le boulevard Samson, nous améliorons grandement l’aire de desserte aux résidents du secteur », souligne Aline Dib, conseillère municipale de Saint-Martin et responsable des dossiers liés à la culture.

Nombreux avantages

Ce bâtiment existant et d’une superficie enviable (1 145 m2) permettra d’assurer une transition sans bris des services essentiels.

Un agrandissement sera réalisé, portant à environ 2 600 m2 la superficie totale de la bibliothèque, offrant ainsi un lieu mieux adapté aux familles : aires de jeu et de socialisation, espaces de lecture et de travail, salles d’animation et de création numérique, etc.

Ce sera également l’occasion pour les organismes actuellement résidents des lieux d’être relogés dans des locaux mieux adaptés à leurs besoins. Les équipes municipales travaillent actuellement à trouver la solution la plus adéquate au bénéfice de la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et du Centre d’archives de Laval.

Les citoyens de Chomedey auront accès à une bibliothèque de nouvelle génération, avec des espaces mieux adaptés et des services modernisés, offrant plus que du simple prêt de documents.

En toute cohérence avec le Plan directeur

La réouverture de la bibliothèque Alain-Grandbois, à plus petite échelle, était déjà prévue dans le Plan directeur des Bibliothèques de Laval. Les travaux d’agrandissement permettront finalement d’offrir la même superficie d’espaces accessibles au public que l’actuelle bibliothèque Multiculturelle.

Son implantation au cœur d’un quartier résidentiel et à proximité d’une école primaire, de garderies et d’organismes communautaires répond aux orientations du modèle des bibliothèques de quartier et figure parmi les priorités d’intervention du Plan directeur.

À terme, le Plan directeur des Bibliothèques de Laval prévoit la construction de 6 nouvelles bibliothèques de quartier, pour un total de 16 bibliothèques sur le territoire, dont une dans le nord du quartier Chomedey, afin de desservir un secteur établi comme prioritaire.