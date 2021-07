Le Centre de formation Compétences-2000 et le Centre de formation en métallurgie de Laval deviennent un

C’est le 1er juillet dernier que le plus grand centre de formation professionnelle de Laval est devenu officiellement l’École des métiers spécialisés de Laval (EMS de Laval).

Le centre offre 23 programmes de formation issus de 8 secteurs d’activité différents allant de la mécanique, à l’esthétique, en passant par la mode, l’électrotechnique, la métallurgie, les arts visuels et la santé, et ce, en plus d’ateliers et de cours de perfectionnement à temps partiel. Une nouvelle image a été créée pour l’établissement du Centre de services scolaires de Laval (CSS de Laval).

Deux centres de formation professionnelle réunis

Après 33 ans à former une relève, le Centre de formation Compétences-2000 change de nom ainsi que d’identité. Il s’unit, par le fait même, au Centre de formation en métallurgie de Laval sous la nouvelle bannière de l’École des métiers spécialisés de Laval. Les travaux débuteront au cours des prochains mois sur le terrain de l’avenue de Bois-de-Boulogne pour y construire le nouveau secteur Métallurgie du centre dont l’ouverture est prévue au courant de l’automne 2022.

« Le Centre de services scolaire de Laval développe une vision d’avenir évolutive portée vers les besoins des élèves et du marché du travail pour le milieu de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Ainsi, des projets d’ajouts d’espace permettent un remaniement de certains de nos centres qui verront ainsi leur offre de service bonifiée. La réunion de deux centres bien établis dans le milieu venant former l’École des métiers spécialisés de Laval s’inscrit parfaitement dans notre volonté de créer et d’offrir des lieux rassembleurs, où sont encouragés les échanges, la concomitance et une saine adéquation formation-emploi », affirme le directeur général du CSS de Laval, Yves Michel Volcy.

Éric Demers, directeur de l’École des métiers spécialisés de Laval, qui était jusqu’alors à la tête du Centre de formation Compétences-2000 et du Centre de formation en métallurgie de Laval, insiste sur cette notion d’échanges et de collaboration. « L’École des métiers spécialisés de Laval devient une grande équipe avec ses 8 secteurs d’activités regroupés sous un même centre, où le partage de savoir et les échanges d’expertises et de pratiques sont valorisés. Le marché du travail évolue constamment et c’est une relève compétente et qualifiée que nous voulons former, des élèves qui auront appris à travailler en équipe et qui seront fiers du chemin qu’ils auront parcouru. »

Nouvelle identité

Avec sa nouvelle image de marque moderne et son logo noir et blanc, l’EMS de Laval présente une identité professionnelle soignée et affirmée, la positionnant comme une destination incontournable dans la région au moment du choix de carrière. Les lettres M et S de son nouveau logo, contrastées à l’aide du blanc, lui permettent de clarifier sa vocation, lui ajoutant aplomb et personnalité d'après l'équipe du EMS de Laval.