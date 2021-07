Travaux d'excavation : les erreurs à ne pas commettre

Lors de travaux d'excavation, les travailleurs doivent toujours rester vigilants pour minimiser ou prévenir les dangers. Et ils évitent toujours certaines erreurs qui pourraient entraîner des accidents. Si vous vous apprêtez à faire des travaux d’excavation, voici les erreurs à ne pas commettre.

Ne pas protéger les canalisations et les conduites de services publics

Avant que les travaux d’excavation puissent commencer, l’entrepreneur devra protéger les canalisations et les conduites de services publics au sol. Et pour ce faire, il utilisera des enveloppes de sécurité. De cette façon, pendant l'excavation, les tuyaux ne seront pas endommagés. Parce que s'ils le sont, cela peut entraîner différents types de dangers, car ce qui pourrait s'écouler dans les tuyaux peut être difficile à déterminer.

Par exemple, s'il s'agit d'un tuyau de gaz et qu'il éclate, une fuite de gaz peut entraîner des risques importants.

Ne pas préparer correctement le site d'excavation

Si les excavateurs ne surveillent pas ou ne font pas les plans nécessaires avant de commencer l'excavation, les possibilités de dangers augmenteront. Et donc, pour cette raison, l'embauche d'une entreprise d'excavation réputée est toujours importante car vous pouvez vous attendre à ce qu'elle préparera le site et suivra toutes les consignes de sécurité.

Conduire des véhicules lourds à proximité du site d'excavation

Lors de travaux d’excavation, il sera important d’éloigner la machinerie ou les véhicules lourds du site. Ne pas le faire est une grave erreur, car le poids du véhicule ou de l'équipement pourrait entraîner un effondrement du sol.

Ainsi, des excavateurs réputés évitent cette erreur à tout moment en plaçant des panneaux d'avertissement à proximité du site qui interdisent aux véhicules lourds ou à l'équipement d'entrer sur le site. De plus, de bonnes entreprises d'excavation surveillent le site 24/7 pour prévenir les dangers.

Ne pas faire l'analyse du sol sur le site d’excavation

Quelle que soit la fermeté du sol, une entreprise fournissant le service d'excavation effectuera toujours une analyse du sol pour s'assurer que le processus d'excavation peut être effectué sans faire face à des risques tels que l'effondrement du sol, ou autres. Une bonne entreprise d’excavation ne saute jamais cette étape cruciale, car un sol instable peut être n'importe où, et cela pourrait provoquer un effondrement du sol ou des tranchées.

Ne pas désigner de superviseur de projet

Avant le démarrage d'un projet d'excavation, l'entreprise fournissant le service devra désigner un superviseur de projet qui gardera un œil sur le site pendant les travaux d'excavation.

Les superviseurs de projet sont des personnes expérimentées qui ont une connaissance approfondie non seulement du sol et de l'excavation, mais également des dangers qui y sont associés. Et pendant le service, s'il constate une instabilité structurelle, il en informera instantanément les excavateurs afin qu'ils puissent arrêter les travaux immédiatement et s'éloigner vers un endroit sûr.

Cependant, ne pas désigner de superviseur de projet sera une erreur coûteuse. Ainsi, toutes les entreprises d'excavation réputées désignent toujours des superviseurs de projet avant le démarrage des travaux.