Travaux de toiture : la ventilation

Si vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez un toit. Si vous avez un toit, il vaut mieux qu’il soit ventilé correctement. Sinon, les effets d'un système de toiture non ventilée peuvent se répercuter sur toute la maison… y compris les personnes à l'intérieur. Voici ce que vous devez savoir sur la bonne ventilation quand il est question de travaux de toiture.

L’importance d’une bonne ventilation au niveau du toit

La ventilation du toit empêche l'air chaud et l'humidité de pénétrer dans le grenier. Le but est de garder le grenier de votre maison au sec et au frais. Cela empêchera la moisissure de se développer, empêchera votre contreplaqué de pourrir et aidera vos bardeaux à durer le plus longtemps possible.

Sans une ventilation adéquate, votre grenier se réchauffera à cause de la chaleur de votre maison (ou du soleil en été) et augmentera lentement les niveaux d'humidité. Cette chaleur et cette humidité sont connues pour causer de nombreux problèmes dans un grenier, des choses comme :

Des coûts plus élevés pour garder votre maison au frais en été;

Des barrages de glace en hiver, pouvant entraîner de gros problèmes d’infiltration d’eau;

De la moisissure qui se développe dans tout votre grenier ou dans les plafonds des étapes supérieurs, posant un risque pour la santé de votre famille;

Causer une défaillance prématurée de votre contreplaqué et de vos bardeaux;

Transformer votre grenier en un endroit attrayant pour les insectes et autres ravageurs.

Afin d'éviter ces problèmes, votre toiture doit disposer d'une ventilation adéquate.

Les 2 aspects essentiels de la ventilation du toit

La ventilation d'admission est l'endroit où l'air entre dans votre grenier et est situé près des bords du toit. Le meilleur endroit est dans vos soffites. Assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués par de l'isolant.

La ventilation par aspiration est l'endroit où l'air s'échappe de votre grenier et est situé aussi près que possible du sommet de votre toit. Même s'il n'y a pas d'évents électriques, un système de ventilation de toit correctement installé fera circuler l'air en permanence dans votre grenier à tout moment. Dans une maison bien ventilée, vous pouvez en fait monter dans le grenier et sentir un courant d'air lorsque l'air est aspiré par les évents de soffite et sort par le faîtage.

Cependant, si l'une de ces zones est manquante, obstruée ou mal installée, cela peut complètement gêner votre ventilation et empêcher votre grenier d'être frais.

Il est également important d'avoir suffisamment d'isolation dans votre grenier, pour garder la chaleur à l'intérieur de votre maison (ou à l'extérieur en été) et éviter un transfert de chaleur excessif entre les deux zones. Partout où la chaleur se transmet, l'humidité sera présente et l'humidité est l'ennemi à abattre pour garder votre maison en bon état.

Si vous avez l'un de ces problèmes ou si vous pensez que vous en avez, vous pourriez dépenser beaucoup trop en été pour rafraîchir votre maison. Ou pire, vous pourriez avoir de la moisissure dans votre grenier, ce qui peut entraîner des complications respiratoires.