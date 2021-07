Santé Canada procède au rappel d’écrans solaires de marque Neutrogena

Santé Canada procède au rappel de crèmes solaires en aérosol Ultra Sheer et Beach Defense de la marque Neutrogena après que des tests aient révélé des concentrations élevées de benzène.

Les tests effectués par Johnson & Johnson inc., ont révélé qu’une exposition fréquente et à long terme, notamment par l’absorption à travers la peau ou par inhalation, à des concentrations élevées de benzène est potentiellement dangereuse pour la santé.

L’exposition à long terme et répétée au benzène peut avoir de graves conséquences sur la santé, notamment diverses formes de cancer comme la leucémie, l’anémie et l’insuffisance de la moelle osseuse. « Les signes immédiats d’une exposition à une forte concentration de benzène sont la somnolence, des étourdissements, un rythme cardiaque rapide ou irrégulier et des maux de tête », a laissé savoir l’agence de santé fédérale.

Santé Canada demande, à l’ensemble de la population, de cesser l’utilisation des produits suivants:

Produits DIN LOT EXPIRATION Écran solaire pour enfants Beach Defense (FPS 60) 02420953 05220E01 01/2022 03020E05 12/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 30) 02486474 09021E04 02/2023 01821E01 12/2022 04721E02 01/2023 04920E09 01/2022 28920E12 09/2022 29819E03 09/2021 29919E03 09/2021 33520E13 10/2022 33620E13 10/2022 33819E05 11/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 30) 02301563 33718F05 11/2021 33818F04 11/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 45) 02487942 30119E04 09/2021 29919E04 09/2021 35219E06 11/2021 29420E05 09/2022 01921E02 12/2022 35319E06 11/2021 09221E04 03/2023 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 45) 02301571 33218F18 10/2021 33418F19 10/2021 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 60) 02502526 08821E01 02/2023 08621E01 02/2023 13121E01 04/2023 29520E04 09/2022 29620E04 09/2022 29620E05 09/2022 Écran solaire en bruine corporelle Ultra Sheer (FPS 60) 02334542 07720E01 02/2022 07620E01 02/2022 35219E03 11/2021 31819E02 10/2021 29819E01 09/2021 29719E01 09/2021 31719E02 10/2021

Ce que vous devez faire

Voici les recommandations de Santé Canada à l’intention des consommateurs, y compris les parents et les gardiens :

Cessez d’utiliser les produits visés par le rappel. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l’un de ces produits et que vous êtes inquiets pour votre santé.

Continuez d’utiliser d’autres écrans solaires selon les directives indiquées sur l’étiquette du produit.

Communiquez avec Johnson & Johnson Inc. en composant sans frais le 1‑800‑458‑1673, si vous avez des questions concernant ce rappel.

Signalez à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte concernant un produit de santé.

Ceci dit, Santé Canada encourage les Canadiens à continuer d’utiliser des écrans solaires pour se protéger des dommages causés pas le soleil. Les rayons ultraviolets du soleil peuvent causer le cancer et d’autres effets cutanés.

L’agence fédérale recommande l’utilisation d’un écran solaire à large spectre avec un facteur de protection solaire (FPS) de 30 ou plus pour prévenir les coups de soleil et réduire le risque de développer un cancer de la peau. Quiconque a des antécédents connus de réactions graves à la lumière du soleil devrait éviter de s’exposer au soleil le plus possible et toujours utiliser un écran solaire et d’autres mesures de protection solaire.

Soulignons que Santé Canada est au courant que des rappels similaires sont encours aux États-Unis, et ce, pour les mêmes raisons.