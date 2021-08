Nouvelles infrastructures dans deux parcs lavallois

Dès cet automne, de nouveaux chantiers débuteront en vue d’ajouter des infrastructures d’importance dans deux parcs lavallois. La Ville a octroyé un premier contrat pour la construction d’un chalet d’accueil au parc du Royal-22e-Régiment, à Duvernay, ainsi qu’un second pour l’aménagement d’une aire d’exercice pour chiens au parc Bernard-Landry, à Laval-des-Rapides.

« La fréquentation des parcs de quartier par les Lavallois ne cesse d’augmenter, et c’est pourquoi nous nous assurons que l’offre de service correspond à leurs besoins. En cohérence avec notre Plan directeur des parcs et des espaces publics, nous investissons dans ces milieux de vie parce que nous avons la conviction qu’il faut améliorer l’expérience des citoyens dans la pratique de leurs activités et permettre à ces derniers de profiter de la nature de l’île » souligne Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau.

Chalet d’accueil au parc du Royal-22e-Régiment

Un contrat de 1 756 561,61 $ (taxes incluses) a été octroyé à Construction Emcon pour que soit bâti un chalet polyvalent de 180 m2. Le bâtiment, accessible universellement, permettra la tenue d’activités communautaires et récréatives dans son grand hall. Adjacent à la patinoire permanente, il améliorera l’expérience des usagers en hiver. Une borne de recharge électrique sera également ajoutée au stationnement, en bord de rue.

Une attention particulière sera portée aux arbres situés dans l’emprise du chantier. Ceux-ci seront protégés pendant les travaux, et trois d’entre eux seront déplacés dans le parc. Les arbres déjà malades qui seront abattus seront remplacés à l’issue des travaux.

Le début des travaux est prévu en septembre pour se terminer à la fin du printemps 2022. L’accès à la patinoire sera maintenu cet hiver, malgré le chantier.

Aire d’exercice pour chiens au parc Bernard-Landry

Groupe Solex a décroché un contrat de 507 277,75 $ (taxes incluses) pour l’aménagement d’un parc canin clôturé et éclairé d’une superficie de 2 000 m2 à l’entrée du parc Bernard-Landry, au bout de la 15e Rue. Le choix de cet emplacement répond aux critères de desserte établis dans le cadre du Plan directeur des parcs et espaces publics. Les travaux comprendront l’aménagement d’une surface en criblure de granite, l’éclairage, l’installation d’une clôture et l’ajout de mobilier urbain.

Ce contrat comprend également la remise à neuf de la surface du parc canin Binet, à Chomedey. Débutant cet automne, les travaux devraient être finalisés au début 2022.

