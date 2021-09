Don du sang : il reste encore plus de 250 places pour la collecte des Lavallois

Il reste plus de 250 places pour participer à la 48e collecte des Lavallois.es organisé par Héma-Québec ce jeudi 9 et vendredi 10 septembre, entre 10 h et 19 h, au Centre sportif Bois-de-Boulogne situé au 955 Avenue Bois-de-Boulogne à Laval.

« Durant ces deux jours, nous attendons 700 donneurs, mais pour le moment, plus de 250 rendez-vous sont encore à combler. La rentrée est maintenant entamée et nous invitons les Lavallois et les Lavalloises à faire une place dans leur horaire pour faire un don de sang. Ce geste de générosité nous permet de répondre aux besoins en produits sanguins des hôpitaux du Québec », a précisé Élodie Minguet-Mei, relationniste de presse chez Héma-Québec.

Notons que mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de garantir un niveau de réserve optimal. C’est le cas en temps normal, comme en contexte de pandémie.

Respect des règles

Héma-Québec met tout en place pour continuer à faire du don une expérience sécuritaire et rappelle qu’elle réalise ses activités en cohérence avec les consignes des autorités de santé publique. De nombreuses mesures sont prises sur l’ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles d’accès, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation.

Pour consulter l’ensemble des mesures déployées : www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html

Prendre rendez-vous

Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez contacter le 1 800 343-7264 (SANG), écrire à [email protected], ou encore prendre rendez-vous en ligne au : www.hema-quebec.qc.ca/formulaire-demande-de-rendez-vous.fr.html

Puis-je donner du sang si j’ai été vacciné contre la COVID-19?

Oui, une personne vaccinée contre la COVID-19 peut faire un don de sang sans délai si elle se sent bien le jour du don. Les vaccins autorisés par Santé Canada n’entraînent pas d’interdiction au don de sang.

Avant de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Donneurs > Sang > Puis-je donner?