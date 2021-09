COVID-19 : 600 nouveaux cas au Québec

Québec rapporte mercredi 600 nouveaux cas de COVID−19 et trois décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 473 n’étaient pas vaccinés ou avaient reçu une seule dose de vaccin il y a moins de 14 jours, 36 avaient reçu une seule dose il y a 14 jours ou plus et 91 avaient reçu deux doses il y a sept jours ou plus.

Le bilan provincial s’élève à 394 452 personnes infectées, dont 377 531 sont rétablies, et 11 296 décès.

La hausse des hospitalisations se poursuit: on en compte maintenant 178, une augmentation de sept. Parmi ces patients, 71 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de trois.

Vingt personnes sont entrées à l’hôpital dans la journée de mardi. Quatorze d’entre elles n’étaient pas vaccinées ou avaient reçu une seule dose de vaccin il y a moins de 14 jours, une avait reçu une seule dose il y a 14 jours ou plus et cinq avaient reçu deux doses il y a au moins 7 jours.

Un total de 21 000 prélèvements ont été réalisés le 6 septembre.

Pour ce qui est de la vaccination, 18 593 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 517 931. À l’extérieur de la province, 125 891 doses ont été injectées à des Québécois.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 76,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19. Chez les 12 ans et plus, 87,8 % ont reçu au moins une dose et 82,3 % sont adéquatement vaccinés.