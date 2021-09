Retour sur le lancement du Mois d’activités féministes 

Le 22 septembre 2021, la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) a procédé au lancement virtuel du Mois d’activités féministes. Cette activité a réuni plus d’une trentaine de participantes provenant d’organisations communautaires, institutionnelles, syndicales et municipales.

Les participantes ont pu profiter d’une prestation humoristique à saveur irrévérencieuse de la part de l’humoriste Coco Belliveau.

Le mois d’activités féministes aura lieu ce mois d’octobre 2021, car il offre une conjoncture extraordinaire entre le Mois de l’histoire des femmes et la clôture de la Marche mondiale des femmes le 17 octobre 2021. Considérant qu’il s’agit de l’occasion rêvée de parler des féminismes et des enjeux qui touchent l’égalité entre les hommes et les femmes à Laval, ainsi qu’entre les femmes elles-mêmes, la TCLCF a dévoilé sa programmation pour le Mois d’activités féministes.

Programmation

D’abord, la TCLCF a annoncé qu’une soirée conférence avec les autrices Caroline Dawson (Là où je me terre, Remue-Ménage, 2020) et Rosa Pires (Ne sommes-nous pas Québécoises?, Remue-Ménage, 2019) aura lieu sur la plateforme zoom le 7 octobre prochain à 18h. Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes.

Ensuite, un spectacle semi-présentiel aura lieu à Laval pour clôturer le mois d’activités féministes le 28 octobre prochain. La TCLCF est confiante que l’artiste et conférencière invitée, Florence K, saura réunir les militantes féministes et créer une ambiance propice au partage et à la solidarité.

Enfin, la TCLCF propose une série podcast disponibles sur toutes les grandes plateformes d’écoute (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et plus encore) à partir du 1er octobre 2021. La série de 13 épisodes intitulé À cœur d’elles portera entièrement sur les enjeux qui préoccupent le mouvement des femmes lavallois ainsi que sur les défis qui se posent dans le milieu communautaire.

La bande annonce du podcast est disponible pour écoute dès maintenant. Il suffit de copier le lien suivant https://acoeurdelles.buzzsprout.com/