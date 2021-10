Faillite personnelle : quelles solutions pour s'en sortir ?

Déclarer faillite peut donner l'impression d'avoir touché le fond du baril, financièrement parlant. Bien qu'elle efface votre ancienne dette, la faillite reste sur votre rapport de crédit pendant sept à 10 ans, ce qui nuit à vos chances à long terme d'être admissible à une hypothèque ou à une autre forme de crédit.

Heureusement, il est possible de se remettre financièrement d'une faillite et de se donner un nouveau départ. Il est naturel de vouloir mettre un terme à une faillite le plus rapidement possible. Pour vous assurer de ne pas rencontrer à nouveau de graves problèmes financiers à l'avenir, il est important de créer une base financière solide. Voici quelques solutions pour se sortir de la faillite personnelle.

Commencez à économiser de l'argent et établissez un budget

Après avoir fait faillite, la dernière chose que vous voulez, c'est que l'histoire se répète. Pour éviter que cela ne se reproduise, adoptez de bonnes habitudes financières, notamment en créant un compte d'épargne auquel vous pouvez accéder en cas d'urgence financière et en créant un budget que vous utilisez pour gérer vos revenus et orienter vos dépenses quotidiennes. Ces mesures peuvent aider à éviter que vos dépenses ne deviennent incontrôlables et à réduire les chances d'accumuler à nouveau des dettes importantes.

Créez un fonds d'urgence

Si vous perdez votre emploi ou faites face à des besoins financiers imprévus, un fonds d'urgence peut vous aider à éviter une issue désastreuse qui vous ramènera à la dette. Vous voudrez commencer à créer ce type de compte d'épargne dès que possible, même si vous n'avez qu'une somme d'argent limitée à cotiser régulièrement. Les dépôts s'accumuleront au fil du temps et des dépôts réguliers, même minimes, vous aideront à prendre l'habitude d'épargner.

Rétablissez votre cote de crédit

Le rétablissement d'une cote de crédit solide est un autre élément important de votre chemin vers le redressement financier après une faillite. Il y a plusieurs façons de le faire. L'une des meilleures approches pour reconstituer un crédit est de payer toutes vos factures avec diligence et à temps. Concentrez-vous sur le paiement en temps voulu de toutes les dettes restantes que vous pourriez avoir pour montrer que vous pouvez être financièrement responsable.

Démontrez que vous êtes responsable financièrement

Vous voulez montrer aux prêteurs que vous pouvez rembourser des dettes telles que votre hypothèque et que vous pouvez maintenir un flux de revenus fiable et régulier grâce à un emploi. En outre, de nombreux prêteurs tiennent compte de vos antécédents professionnels lors de l'examen des demandes. Avoir un revenu constant améliore vos chances d'être approuvé pour de futurs prêts.

Pensez à votre avenir financier

Voulez-vous posséder une maison ou une voiture à l'avenir? Ou retourner à l'école ? Après avoir déclaré faillite, vous concentrer sur votre avenir financier, y compris ces types d'objectifs de vie, peut vous aider à respecter un budget et à rester motivé pour continuer à financer votre épargne. Ce peut être une bonne idée de faire appel à un conseiller financier qui saura vous guider vers une meilleure situation financière.