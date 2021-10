Niveau de littératie: les lavallois parmi les meilleurs au Québec

L’économiste Pierre Langlois a réalisé une étude intitulée « La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux » grâce à laquelle il dresse un portrait du niveau de littératie des différentes régions du Québec, dont les résultats ont été dévoilés aujourd'hui par la Fondation pour l’alphabétisation.

D’abord, il faut savoir que la littératie, c’est l’aptitude à lire, à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne.

Pierre Langlois a pu réaliser ce travail en jumelant les résultats du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) de 2012, aux données du dernier recensement canadien, datant de 2016, en s'intéressant entre autres au profil scolaire des répondants.

Les MRC ou agglomérations du Québec ont ainsi été répertoriées selon quatre niveaux:

Vert : moins de 54 % de la population n'atteindrait pas le niveau 3 du PEICA.

Orange : entre 58 % et 60 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 du PEICA.

Jaune : entre 54 % et 58 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 du PEICA.

Rouge : plus de 60 % de la population n’atteindrait pas le niveau 3 du PEICA

Le niveau 3 du PEICA correspondant au seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes plus longs et plus complexes.

Pour sa part, la Ville de Laval est en vert.

« Cette étude nous offre un regard plus local que jamais sur la littératie au Québec, identifie plus précisément les enjeux en cause et aidera ainsi, je l’espère, nos décideurs locaux et nationaux à développer des solutions plus adaptées à la situation de chaque région », de dire André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation.