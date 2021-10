Quatre organismes de Laval reçoivent collectivement 27 895 $

Lowe’s Canada, société du secteur de la rénovation résidentielle, a remis un total de 27 895 $ à quatre organismes de Laval grâce à sa campagne Les Héros Lowe’s Canada. Globalement, cette initiative a permis de distribuer plus de 1,5 million de dollars à plus de 235 organismes partenaires au Canada.

Chaque année, la campagne Les Héros mobilise le réseau Lowe’s Canada afin d’amasser des fonds pour des organismes sans but lucratif locaux ou des écoles publiques.

Dans le cadre de cette campagne, les équipes des établissements participants choisissent un organisme qu’elles soutiennent et pour lequel elles amassent des fonds tout au long du mois de septembre. En plus du montant amassé par les associé(e)s, Lowe’s Canada égale les dons de 50 %, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par établissement.

Ainsi, Réno-Dépôt Laval a soutenu le Centre de bénévolat et Moisson Laval qui a reçu un don de 8 284 $. Réno-Dépôt Sainte-Dorothée a permis de remettre 6 865 $ au Centre de bénévolat et moisson Laval, puis RONA Quincaillerie Métro a récolté 1 216,50 $ pour la Maison de la Famille de St-François. Enfin, l'entrepôt RONA Laval Maison a amassé 7 823 $ pour l'Esther et RONA Laval Pont-Viau, 3 706, 50 $ pour le Relai communautaire de Laval.

Cette année, la campagne a attiré le plus grand nombre de participants du réseau Lowe’s Canada à ce jour : huit centres de distribution et 71 magasins affiliés RONA se sont joints aux magasins corporatifs Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt. Malgré les défis liés à la pandémie de la COVID-19, les associé(e)s ont fait preuve d’un grand esprit d’équipe et déployé efforts, idées créatives et détermination personnelle pour amasser le plus de fonds possible pour leur organisme.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos résultats de 2021 et de la façon dont nos équipes se sont réunies dans des conditions difficiles pour soutenir des causes louables partout au pays. Merci à nos associé(e)s dévoué(e)s et à nos généreux clients d’avoir rendu cela possible! », a déclaré Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable.