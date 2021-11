Climat de changement à Laval: ensemble pour faire face aux changements climatiques

Le Conseil régional de l’environnement de Laval a lancé le projet Climat de changement, pour lequel le gouvernement du Canada vient d’allouer 3,9 M$ au Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) pour réduire les gaz à effet de serre (GES) et favoriser la résilience des communautés face aux changements climatiques.

L’objectif général du projet qui se déploiera sur trois ans sera de développer les connaissances, d’outiller, concerter et mobiliser, ainsi que de favoriser la synergie entre les différents décideurs et acteurs clés régionaux pour mieux agir pour le climat et contribuer à l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050.

Pour Elodie Morandini, coordonnatrice du CRE de Laval et responsable de l’économie circulaire, il s’agit d’une occasion unique pour la région. « Plusieurs acteurs sur le territoire de Laval veulent agir pour changer les choses, mais il est souvent complexe de prioriser les actions qui auront le plus d’impact. En informant, accompagnant les décideurs, les gestionnaires et élues et en mobilisant les acteurs de différents secteurs, le CRE de Laval a pour volonté d’unir les forces du territoire pour poser des actions concrètes afin de lutter efficacement contre les changements climatiques et de réduire drastiquement les émissions de GES », soutient-elle.

À Laval, Climat de changement se traduira notamment par des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation, par de l’accompagnement du milieu municipal, ainsi que par la mise en œuvre de projets de stationnement écoresponsable, la promotion de la mobilité active et durable ou encore le développement de circuits courts en agriculture. De plus, le CRE de Laval, en tant que coporteur avec Laval en transition du projet Laval ZéN, invitera les acteurs du territoire à s’investir dans le projet de Feuille de route pour la transition du Québec vers la carboneutralité proposé par le Front commun pour la transition énergétique.

Le CRE de Laval espère donc que Climat de changement mobilisera les acteurs régionaux face aux défis que posent les changements climatiques, à l’importance de s’adapter aux impacts déjà bien présents dans la région.