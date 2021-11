Un nouveau programme pour recycler les masques usés en entreprise

Dans un soucis de respect environnemental, Alco Prevention Canada, en collaboration avec JWG, a décidé de s’impliquer activement au recyclage des masques, puisque ces derniers représentent une énorme source de déchets et de pollution.

Des milliards de masques sont fabriqués chaque année. Savoir s'en départir de façon responsable est une priorité pour l’environnement.

« En participant à notre programme de recyclage de masques, vous aiderez à redonner à notre planète et en plus, vous répondrez à un besoin exprimé par vos clients et employés. De plus, pour chaque boîte récupérée, un arbre sera planté », a précisé l'entreprise par voie de communiqué de presse.

On estime que 63 000 tonnes d'équipement de protection individuelle (EPI) jetables ont été importées au Canada durant la pandémie. Selon l'organisation des Nations Unies, « on pourrait s'attendre à ce qu'environ 75 % des masques utilisés, ainsi que d'autres déchets liés à la pandémie se retrouvent dans des décharges ou flottent dans les mers ».

Cependant, il est possible de donner une deuxième vie à ces masques usés. Pour ce faire, les masques usés sont transformés en pastilles de plastique recyclées qui sont ensuite utilisées pour créer du textile non tissé pour les masques. Ces articles peuvent être recyclés à la fin de leur vie, formant ainsi un cycle de vie circulaire. Une façon accessible de contribuer au respect de la planète ainsi qu'à son développement durable.

Comment ça fonctionne?

L'entreprise a juste à commander sa boîte de recyclage et Alco Prevention Canada s'occupe de la livraison de la boîte, de la récupération et du recyclage des masques.