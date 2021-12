Les Petits Frères de Laval illumineront la vie de 100 personnes aînées isolées

À l’approche de la période des Fêtes, les Petits Frères de Laval joignent leurs forces une fois plus cette année afin de briser l’isolement des personnes aînées de la région.

Au cours des prochaines semaines, 100 Grand.e.s Ami.e.s de Laval se verront offrir douceur, dignité, respect et joie de vivre en cette période névralgique de l’année, grâce aux efforts des bénévoles et employés de l’organisme.

Au total, c’est plus de 2 000 personnes âgées de 75 ans et plus, réparties dans 12 régions du Québec, qui recevront des visites et des attentions personnalisées durant les Fêtes. L’isolement des aînés étant plus important que jamais et, à l’approche de la période des Fêtes, l’organisme souhaite lancer un appel à la solidarité des Québécois afin de briser l’isolement des personnes aînées.

Rappelons qu’au Québec, une personne aînée sur cinq n’a aucun proche sur qui compter. Pour ces personnes qui vivent seules ou qui n’ont plus le soutien d’une famille, décembre peut être le mois le plus long de l’année.

Pour en savoir plus sur les initiatives qui seront déployées tout au long du mois de décembre dans la région, il serait possible d’organiser une entrevue avec Noémie Brisebois, coordonnatrice d’équipe au sein des Petits Frères de Laval.

Phot: La bénévole Chantal Charbonneau devant le siège social des Petits Frères.