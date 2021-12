Comment réussir un salon « cosy » ?

Voici l’hiver qui pointe le bout de son nez : la neige, les fêtes de fin d’année ainsi que l’ambiance conviviale qui va avec, le tout agrémenté par des breuvages chauds autour d’un feu. Ça vous cloue à la maison. Mais la raison pour laquelle vous y restez confinés pourrait aussi être une pandémie, le mauvais temps ou un congé de maternité. Alors, il est grand temps d’aménager votre salon puisque vous pourriez y passer une grande partie de vos après-midi.

Le salon est l’endroit idéal pour vous libérer du stress quotidien. Pour réussir votre coconnage (français de "cocooning"), optez toujours pour des couleurs chaudes et matières douillettes. Pour un salon axé sur le confort, le canapé à lui seul ne suffit pas.

Le style cocon est facile à réaliser. Vous devez utiliser des textures naturelles comme la laine, le velours, le mohair ou encore le bois massif pour les meubles. Tous ces éléments apporteront une ambiance douillette à votre aire de repos. Mais choisir précisément : carreaux, poufs et meubles en bois? Suivez nos conseils pour réussir votre coup.

Un canapé, c’est tout de même un indispensable : voici lequel choisir

Le canapé, sofa ou divan reste la pièce maîtresse d’un salon convivial. Mais tous les genres de canapés ne conviennent pas à la détente. Veillez toujours à ce que l’assise du canapé soit à la fois généreuse et douillette. Pour la matière, privilégiez le textile et les fibres naturelles comme le coton, le lin et le velours. Même si le cuir reste au-devant de la scène, cette matière ne trouvera pas sa place dans une salle de séjour prévue pour favoriser la relaxation.

Parsemez le canapé de coussins pour créer un effet encore plus doux. N’hésitez pas à marier les différentes couleurs entre elles, mais évitez à tout prix les couleurs éclatantes. Penchez plutôt pour des palettes neutres comme le blanc, le gris et l'ocre. Vous pouvez ajouter des accessoires de couleurs contrastantes comme des coussins jaune moutarde et des plaids à motifs au fond bordeaux. Ils accentueront sans le moindre doute le confort de votre pièce. Vous pouvez même superposer des accessoires à motifs, car texture et effet douillet vont de pair.

Les textiles, des accessoires parfaits pour créer du confort

Les rideaux, les plaids et les coussins sont les bienvenus dans le style cocon. Optez pour des rideaux épais au lieu des voiles vaporeux. Les tissus lourds apporteront plus de chaleur dans votre petit coin douillet. Vous pouvez entreposer les coussins dans un coin du canapé ou sur un fauteuil scandinave, il n’y a pas de règle précise à respecter scrupuleusement. Les textiles (coussins, jetés, rideaux, nappes, etc.) créons du relief, un bon coup à faire dans une pièce aux murs sont de couleur neutre.

Un tapis, il vous en faut absolument un dans votre déco

Quelle image vous vient si on vous dit moquette, carpette ou tapis? Un espace de calme, probablement plutôt chaud que froid, non? Voilà. Le tapis, sous toutes ces formes, est l’accessoire idéal pour créer du confort et isoler une pièce. Optez pour un style molletonné ou kilims, ou encore de la fausse-fourrure.

L’épaisseur et la douceur sont de mise. Si vous êtes audacieux et particulièrement douillet, parsemez quelques coussins sur votre tapis.

Miser sur l’éclairage

Les luminaires jouent un rôle important pour texturiser l’ambiance d’une aire de repos. Que ce soit la salle de séjour, un bureau boudoir ou la chambre, l’éclairage est clé. Dans un salon cocon, évitez les lumières blanches. Préférez les versions de luminaires suspendus de tailles moyennes et complétez votre éclairage principal avec des lampadaires et des lampes d’appoint. Les lampadaires liseuses sur pied sont une option d’éclairage d'appoint très appréciée.

Bref, misez sur la diversité des types d’éclairage plutôt qu’un seul. De plus, cela vous donne l’occasion de mettre en lumière certains éléments de votre décor : une bibliothèque, un bureau, un tableau... Vous aurez aussi la possibilité d’allumer ou d’éteindre selon vos activités en fonction de vos besoins. Placez un lampadaire d’un côté de votre fauteuil préféré afin de prolonger vos instants de lecture, par exemple. N’hésitez pas à choisir des lampes de chevet avec des abat-jour pour mieux filtrer la lumière.

Les bougies peuvent se joindre à la partie. Essayez des versions aromatiques pour accroître les sensations de bien-être en choisissant des parfums qui vous détendent.