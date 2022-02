Appui financier de 1 M$ aux propriétaires de résidences affectées par des fondations endommagées

Un budget d’un million de dollars est octroyé par la Ville de Laval et la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour la mise en œuvre du programme Rénovation Québec – Maisons lézardées de la SHQ. Ce programme vient en aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels dont les fondations sont endommagées par des fissures en raison de l’affaissement du sol.

La Ville invite les propriétaires aux prises avec cette situation à déposer une demande d’aide financière accompagnée de l’ensemble des documents requis au plus tard le 18 mars 2022.

« Les réparations de fondations de bâtiments présentant des fissures, ou lézardes, représentent généralement des travaux coûteux de grande envergure pouvant être une importante source de stress pour les propriétaires concernés. Pour une troisième fois, par cette subvention, la Ville soutiendra un maximum de citoyens affectés afin d’assurer la pérennité et la sécurité de leur propriété. » — Christine Poirier, membre du comité exécutif et conseillère municipale de Duvernay–Pont-Viau

Le montant de chaque subvention allouée représentera les deux tiers du coût total des travaux de réparation, jusqu’à un maximum de 35 000 $ par résidence. Les causes de l’affaissement de la fondation d’une maison lézardée doivent être liées à la condition du sol et non pas à un défaut ou à un vice de construction.

Principaux critères d’admissibilité