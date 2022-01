Plusieurs propriétaires considèrent faire l’acquisition d’une thermopompe afin de profiter de ses nombreux avantages, particulièrement lorsqu’ils sont à la recherche d’une solution de chauffage efficace. Cependant, pour que la thermopompe puisse procurer ces avantages, il faut bien la choisir. Ceci veut dire, principalement, qu’il faut opter pour un modèle qui sera suffisamment puissante. Si vous êtes de ceux qui désirez en faire installer une, voici comment calculer la puissance requise d’une thermopompe.

Comment choisir une thermopompe ?

Pour choisir quel type de thermopompe conviendra à votre résidence, vous devez savoir que vous avez plus d’une option. En effet, vous pouvez opter pour une thermopompe centrale, ou une thermopompe murale sans conduits.

Au moment d’une nouvelle construction, ou si votre résidence est déjà équipée de conduits d'aération, une thermopompe centrale pourrait être un excellent choix. Une thermopompe centrale assure un confort constant et uniforme en toute saison. En mode chauffage, les thermopompes centrales n'assèchent pas l'air, contrairement au chauffage par plinthes électriques. Puisqu'un système central souffle de l'air traité par des conduits et des grilles de ventilation, aucune unité ou équipement ne vient perturber le décor ou l'architecture de votre maison.

Les thermopompes murales sans conduits, quant à elles, conviennent particulièrement aux résidences sans conduits de ventilation. Ces types d'unités sont surtout appréciés par ceux qui habitent en condominium, ou les propriétaires de maison avec chauffage par plinthes électriques qui souhaitent augmenter leur niveau de confort tout en réduisant considérablement leur facture de chauffage. Les systèmes sans conduit se composent d'une unité de condensation extérieure et d'une unité de traitement d'air intérieure.

Comment calculer la puissance requise d’une thermopompe

Il est important de calculer correctement la puissance requise d’une thermopompe. Si elle n’a pas un nombre de BTU suffisant, elle fonctionnera en continu et ne fournira pas suffisamment de chaleur, ce qui entraînera une gêne et une défaillance potentielle du compresseur de la thermopompe. Cependant, si elle est trop puissante, le compresseur effectuera des cycles fréquents et les températures ambiantes fluctueront avec un mauvais contrôle de l'humidité.

Bien qu'il soit recommandé que ce calcul soit effectué de manière professionnelle par un entrepreneur qualifié, il existe des directives simples pour estimer la puissance requise d’une thermopompe. D’abord, calculez la surface au sol de la zone à chauffer en multipliant sa longueur par sa largeur. Si la superficie est calculée en pieds carrés, multipliez la superficie obtenue par 20. Si des unités métriques sont utilisées, multipliez la superficie par 200. La réponse est le nombre de BTU approximatif requis. Répétez ce calcul pour chaque pièce.

Si vous utilisez une thermopompe multizone sans conduit, additionnez les BTU calculés pour chaque pièce pour obtenir le BTU total requis. Lors de la sélection d'une thermopompe, choisissez-en une dont la puissance est légèrement supérieure à la valeur calculée. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel avant de décider de la taille de la pompe à chaleur.

Estimer la bonne puissance d’une thermopompe pour la taille de votre maison est relativement simple, bien qu'il soit important de savoir à quel point votre maison est isolée, l'une des raisons pour lesquelles il peut être judicieux de faire faire le calcul par un professionnel.